Panik Atak Riskin Ne Kadar Yüksek?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kalbin bir anda hızlanıyor, nefesin daralıyor, başın dönüyor veya ortada belirgin bir neden yokken yoğun bir korku hissediyor musun? Panik atak sırasında ortaya çıkabilen fiziksel ve duygusal belirtiler oldukça yoğun olabilir ve bazen kişi yaşadıklarını tehlikeli bir sağlık sorunu sanabilir.
Peki senin günlük hayatında bu tür belirtiler ne kadar sık ortaya çıkıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Panik Atak Riskin Ne Kadar Yüksek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın