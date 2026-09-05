Panik Atak Riskin Ne Kadar Yüksek?

Kalbin bir anda hızlanıyor, nefesin daralıyor, başın dönüyor veya ortada belirgin bir neden yokken yoğun bir korku hissediyor musun? Panik atak sırasında ortaya çıkabilen fiziksel ve duygusal belirtiler oldukça yoğun olabilir ve bazen kişi yaşadıklarını tehlikeli bir sağlık sorunu sanabilir.

Peki senin günlük hayatında bu tür belirtiler ne kadar sık ortaya çıkıyor?