Kim Milyoner Olmak İster'in Büyük Ödülü Dolar ve Enflasyon Karşısında Eridi

Merve Ersoy - TV Editörü
24.03.2026 - 15:11

Ekranların en sevilen bilgi yarışması programlarından Kim Milyoner Olmak İster Atv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. 2011 yılında yayın hayatına başlayan programın ilk bölümünün üstünden 15 yıl geçti. 15 yıl içinde enflasyonun büyük ödüle etkisi gündem oldu.

2011 yılında yayın hayatına başlayan Kim Milyoner Olmak İster, 15 yıl sonra bugün hala ekranların en sevilen bilgi yarışma programlarından biri.

2011 yılında yarışmanın büyük ödülü 1 milyon TL'ydi. TL'den 6 sıfır atılmadan önceki 'Kim 500 Milyar İster?' formatına dönmedik. Çünkü bu 1 milyon TL'lik ödül, aradan geçen 15 yılın ardından 5 milyon TL'ye yükseldi. Ancak enflasyonun da etkisiyle ödül her ne kadar 5 kat artmış olsa da alım gücü düştü.

X'te yapılan bir paylaşımla paradaki değer kaybı gözler önüne serildi.

Genç Bi Yatırımcı kullanıcına ait X hesabı, şu paylaşımı yaptı:

Dün televizyonda Kim Milyoner Olmak İster’e denk geldim, ödülleri görünce şok oldum.

Kaydedin, ortamlarda satılacak bilgi.

2011 Yılı

• Büyük Ödül: 1.000.000 TL

Dolar Kuru (Zirve): 1,90 TL

• Dolar Karşılığı: 526.315 $

• Alım Gücü: İstanbul’un en lüks semtlerinde 2 adet 2+1 daire + 1 adet araba.

Bu parayı kazanan finansal özgürlüğünü ilan ediyor, torunlarına kadar yetecek bir sermaye koyuyordu.

2026 Yılı

• Büyük Ödül: 5.000.000 TL

• Dolar Kuru (24 Mart 2026): 44,35 TL

• Dolar Karşılığı: 112.740 $

• Alım Gücü: Ortalama bir mahallede 1 adet standart 1+1 daire.

Bu parayı kazanan sadece borçlarını temizler ve ertesi sabah işine gitmeye devam eder.

Ödül miktarı %400 artışla 5 Milyon TL oldu. Reel değer dolar bazında %78 buharlaştı. 2011’deki 1 Milyon TL'nin bugünkü karşılığı aslında tam 23.342.000 TL olmalıydı.

Gelin, bir de 5 katı artmış olmasına rağmen büyük ödülün değer kaybını birlikte değerlendirelim:

2011 yılında yarışmanın büyük ödülü 1 milyon TL idi. O dönem dolar kuru yaklaşık 1,90 TL olduğu için bu para dolar bazında yaklaşık 526.000 $ değerindeydi. Büyük ödülü kazanan yarışmacı, 2011 yılında İstanbul'da büyük bir servetin sahibi sayılabiliyordu.

2026 yılında ise, ödül 5 katına çıktı ve 5 milyon TL oldu. Ancak dolar kuru da 1,90'dan 44,35'e çıktı, yani kur 23 kat'tan fazla değer kaybetti. Bugün 5.000.000 TL sadece yaklaşık 112.000 $ ediyor. 526.315 $ ile 112.740 $ karşılaştırıldığında %78 reel değer kaybı ortaya çıkıyor. Yani ödülün dolar bazındaki değeri yaklaşık 5'te 1'e düşmüş diyebiliriz.

Paranın alım gücünü koruyabilmesi için bugün büyük ödülün 23,3 milyon TL olması gerekirdi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
