Başrol Çıkarılınca Ara Veren TRT Dizisi Rakibiyle Birlikte Geri Döndü: 23 Mart Pazartesi Reyting Sonuçları

Merve Ersoy
24.03.2026 - 14:37

Geçtiğimiz hafta hem Kadir Gecesi hem de bayram sebebiyle pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. En çok reyting alan dizilerden biri olan Uzak Şehir'in de yeni bölümü iptal edildi. İsmail Hacıoğlu'nun diziden çıkarılmasının ardından uzunca bir ara veren Cennetin Çocukları da geçtiğimiz hafta yayında değildi.

Bu hafta diziler geri döndü. Pazartesi reyting sonuçları bakalım nasıl yansımış?

Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu'nun yer aldığı son bölüm dün akşam yayınlandı.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir de dün akşam ekrandaydı. Dizilerin ekrana dönmesiyle birlikte de haftanın ilk gününün reyting sonuçları merak edildi. 

Uzak Şehir ve özeti yine zirvede yer alırken, Cennetin Çocukları AB ve ABC1'de kendine 3. sırada yer bulabildi.

23 Mart reyting sonuçları

23 Mart Total reyting sonuçları

- 23 Mart AB reyting sonuçları

  • Uzak Şehir — 9.74

  • Uzak Şehir (Özet) — 4.54

  • Cennetin Çocukları — 3.61

  • Müge Anlı ile Tatlı Sert — 3.02

  • Survivor — 3.00

  • Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — 2.56

  • Esra Erol'da — 2.56

  • Show Ana Haber — 2.33

  • Cennetin Çocukları (Özet) — 1.98

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz — 1.96

- 23 Mart ABC1 reyting sonuçları

  • - Uzak Şehir — 11.94

  • - Uzak Şehir (Özet) — 5.96

  • - Cennetin Çocukları — 4.31

  • - Müge Anlı ile Tatlı Sert — 4.18

  • - Esra Erol'da — 4.00

  • - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — 3.54

  • - Survivor — 3.21

  • - Cennetin Çocukları (Özet) — 2.71

  • - ATV Ana Haber — 2.57

  • - Show Ana Haber — 2.31

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
