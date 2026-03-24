Dominik'te Büyük Fırtına: Survivor'da Yarışmacılar Adalarına Geri Dönemedi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.03.2026 - 13:35

Survivor 2026'da yarışmacılar zorlu şartlarla mücadele etmeye devam ediyor. Bu defa Dominik'in zorlu hava koşulları nedeniyle zorluk yaşayan yarışmacılar fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı ve adalarına geri dönemedi.

Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ndeki zorlu hava şartları yarışmacıları fena etkiledi.

Survivor'ın yeni bölümündeki ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yarışmacılar fırtına ve şiddetli yağış eşliğinde yarıştılar. Sunucu Murat Ceylan, hava koşulları nedeniyle yarışmacıların yaşadığı zorluklar hakkında seyirciyi bilgilendirdi.

Dominik'teki fırtına nedeniyle yarışmacılar adalarına dönemedi!

Murat Ceylan, iki gündür devam eden şiddetli fırtına nedeniyle yarışmacıların adalarına geri dönemediğini ve nehir kenarındaki kamplarda kaldıklarını açıkladı. Yağışlı havada yarışmacıların ne kadar zorlandığı ekrana gelirken Lina'nın gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
