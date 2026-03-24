Veliaht'ın Senaristi Dizinin Final Senaryosunu İfşaladı

Esra Demirci - TV Editörü
24.03.2026 - 12:00

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, düşük reytingler nedeniyle final yapıyor. 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak bölümle ekranlara veda edecek olan Veliaht'ın bitmesi seyirciyi üzerken dizinin senaristlerinden Tunahan Kurt, Instagram hesabından dizinin final senaryosunu ifşaladı.

Reklam

Show TV'nin iddialı dizisi Veliaht, düşük reyting kurbanı oldu.

Sadık bir seyirci kitlesi oluştursa da düşük reytingleri nedeniyle ekranda tutunamayan Veliaht'ın merakla beklenen final bölümü için geri sayım başladı. Bayram haftası nedeniyle ekrana 1 hafta ara veren Veliaht'ın finali 26 Mart Perşembe akşamı yayınlanacak. Seyirciler Veliaht'ın nasıl bir sonla biteceğini merak ederken dizinin senaristi final senaryosunu ifşaladı.

Veliaht'ın senaristi Tunahan Kurt, Instagram'da final senaryosunu ifşaladı.

Veliaht'ın senarist kadrosunda yer alan Tunahan Kurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Tunahan Kurt, 'Savaş bitti' notuyla Veliaht'ın final sahnesini yayınladı. Paylaşılan senaryoda son sahnenin Esenler Otogarı'nda geçtiği ve sahnede Akın Akınözü'nün canlandırdığı Timur'un yer aldığı ortaya çıktı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
