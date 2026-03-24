Uzak Şehir'e 'Meryem' Karakteriyle Dahil Olan Ceren Moray'ın İlk Sahnesi

Esra Demirci - TV Editörü
24.03.2026 - 08:48

Kanal D'nin reyting rekoru kıran aşiret dizisi Uzak Şehir'in kadrosuna Ceren Moray dahil olmuştu. Ceren Moray, Cihan'ın büyük aşkı Meryem'i canlandırmak üzere Mardin'e yola çıkarken dün akşam (23 Mart Pazartesi) yayınlanan yeni bölümde Ceren Moray'ın ilk sahnesini izledik.

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Ceren Moray, Meryem rolüyle diziye dahil oldu.

İlk sezondan beri Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan'ın büyük aşkı olarak anılan Meryem'i asla görmemiştik. Geçtiğimiz günlerde Meryem rolü için Ceren Moray'la anlaşmaya varıldığı açıklansa da karakteri ne zaman göreceğimiz net değildi. Ramazan Bayramı arasının ardından dün akşam (23 Mart) yeni bölümü yayınlanan Uzak Şehir'de Meryem'i sonunda gördük. Ceren Moray, Meryem rolüyle Sadakat'in hapisteki koğuş arkadaşı olarak karşımıza çıktı.

Ceren Moray'ın Uzak Şehir'deki ilk sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
