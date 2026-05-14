Şeffaf Olduğu İçin Fark Edilmiyor Ama Dokunanı Dakikalar İçinde Zehirliyor

Kutu denizanası, kareye benzeyen şeffaf gövdesi ve uzun dokunaçlarıyla tanınıyor. Australian Museum’a göre Chironex fleckeri türü, 30 santimetreye kadar ulaşabilen çan yapısına ve 3 metreye kadar uzayabilen dokunaçlara sahip olabiliyor. Bu dokunaçlarda bulunan yakıcı hücreler temas anında zehri cilde aktarabiliyor.

Zehir, temasın yoğunluğuna bağlı olarak çok hızlı etki gösterebiliyor. Şiddetli vakalarda dayanılmaz ağrı, ciltte izler, solunum güçlüğü ve kalp üzerinde ciddi etkiler görülebiliyor. Avustralya kıyılarında kutu denizanası bu yüzden sıradan bir 'deniz canlısı teması' gibi değerlendirilmiyor; acil müdahale gerektiren ciddi risk olarak ele alınıyor.