Tam Uyumadan Gelen Tuhaf Görüntülerin Nedeni Ortaya Çıktı

Paris Beyin Enstitüsü’nden araştırmacılar, uyku ile uyanıklık arasındaki geçişi incelemek için 92 kişiyle bir deney yaptı. Katılımcılar uykuya dalmaya bırakıldı ve ardından Thomas Edison’ın kullandığı söylenen yönteme benzeyen bir sistemle uyandırıldı. Edison’ın elinde ağır bir nesne tutarak uyukladığı, nesne düşünce uyanıp aklına gelen fikirleri not ettiği anlatılır. Araştırmacılar da katılımcıları tam bu geçiş anında uyandırıp son birkaç saniyede zihinlerinden geçenleri sordu.

Deneyde yalnızca anlatımlar toplanmadı. Katılımcıların beyin aktiviteleri EEG ile takip edildi. Böylece insanların kendilerini nasıl hissettikleriyle beynin o anda hangi uyanıklık ya da uyku evresinde olduğu karşılaştırıldı. Araştırmada toplam yüzlerce rapor incelendi ve zihinsel deneyimlerin tek bir kalıba sığmadığı görüldü.