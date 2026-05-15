Milyonluk Yatırım Tarlanın Ortasında Kaldı: Hiçbir Yere Bağlanmıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 22:19

Macaristan’da tarlanın ortasında duran bir döner kavşak, ülkenin en çok konuşulan yatırımlarından biri haline geldi. Zalaegerszeg yakınlarında yapılan kavşak için yaklaşık 500 milyon forint AB fonu kullanıldı. Proje, yeni bir konteyner terminali ve demir yolu bağlantısına hizmet etmek için planlandı. Ancak yıllar geçmesine rağmen ne demir yolu hattı tamamlandı ne de terminal faaliyete geçti.

Tarlanın ortasında hiçbir yere bağlanmayan kavşak yaptılar

Macaristan’ın batısındaki Zalaegerszeg ile Zalaszentiván arasında yer alan döner kavşak, ilk bakışta sanki yanlışlıkla tarlanın ortasına bırakılmış gibi görünüyor. Çünkü şu an için aktif bir yola, terminale ya da demir yolu bağlantısına hizmet etmiyor. Átlátszó’nun haberine göre kavşağın yanında yer alan proje tabelasında, çalışmanın 500 milyon forintten fazla Avrupa Birliği desteğiyle yapıldığı belirtiliyor.

Asıl plan, bölgede kurulacak konteyner terminaline ulaşım sağlamaktı. Bu terminal sayesinde Adriyatik limanlarından gelen yüklerin Budapeşte’ye uğramadan Slovakya, Çekya ve Polonya’ya taşınması hedefleniyordu. Ancak terminalin çalışabilmesi için gereken demir yolu geliştirmesi henüz başlamadı. Bu yüzden milyonluk kavşak, tamamlanan ama kullanılamayan bir yatırım olarak tarlanın ortasında bekliyor.

Demir yolu hattı gecikince yatırım işlevsiz kaldı

Projede en kritik parça, Zalaszentiván çevresinde yapılması planlanan 'delta track' adlı demir yolu bağlantısıydı. Bu hat olmadan konteyner terminalinin çalışması mümkün görünmüyor. Átlátszó’nun aktardığına göre demir yolu projesi için süreç yıllarca uzadı, ihale aşaması tamamlanmadı ve terminal yatırımı da bu nedenle başlayamadı.

Yerel yönetim ise kendi yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunuyor. Zalaegerszeg belediyesi erişim yolu, altyapı ve kavşak tarafındaki işleri tamamladığını belirtiyor. 

Metrans tarafı da terminalin başlaması için devletin demir yolu bağlantısını inşa etmesi gerektiğini söylüyor. Sonuçta herkes kendi kısmını açıklarken, ortada yalnızca tarlanın içinde duran kullanılmayan bir kavşak kalıyor.

AB fonları tartışmasının sembolü oldu

CNN’in de gündeme taşıdığı kavşak, Macaristan’da Avrupa Birliği fonlarının kullanımıyla ilgili tartışmaların sembollerinden biri haline geldi. Daily News Hungary’nin CNN haberinden aktardığına göre yatırım, Macaristan’ın AB fonlarıyla ilişkisini ve tamamlanmayan projeler üzerinden yürüyen siyasi tartışmaları yeniden görünür kıldı.

Macaristan’da milyarlarca euroluk AB fonu, hukuk devleti ve yolsuzluk endişeleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu. Bu nedenle tarlanın ortasında kalan kavşak, yalnızca “garip bir altyapı hatası” olarak değil, kamu kaynaklarının planlama ve denetim süreçleri açısından da ele alınıyor. Şimdilik proje tamamlanmayı bekliyor ancak kavşak, hiçbir yere bağlanmayan milyonluk yatırım görüntüsüyle çoktan ülke gündemine yerleşmiş durumda.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
