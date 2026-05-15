Milyonluk Yatırım Tarlanın Ortasında Kaldı: Hiçbir Yere Bağlanmıyor

Macaristan’ın batısındaki Zalaegerszeg ile Zalaszentiván arasında yer alan döner kavşak, ilk bakışta sanki yanlışlıkla tarlanın ortasına bırakılmış gibi görünüyor. Çünkü şu an için aktif bir yola, terminale ya da demir yolu bağlantısına hizmet etmiyor. Átlátszó’nun haberine göre kavşağın yanında yer alan proje tabelasında, çalışmanın 500 milyon forintten fazla Avrupa Birliği desteğiyle yapıldığı belirtiliyor.

Asıl plan, bölgede kurulacak konteyner terminaline ulaşım sağlamaktı. Bu terminal sayesinde Adriyatik limanlarından gelen yüklerin Budapeşte’ye uğramadan Slovakya, Çekya ve Polonya’ya taşınması hedefleniyordu. Ancak terminalin çalışabilmesi için gereken demir yolu geliştirmesi henüz başlamadı. Bu yüzden milyonluk kavşak, tamamlanan ama kullanılamayan bir yatırım olarak tarlanın ortasında bekliyor.