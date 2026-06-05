Evde Klima Olmadan Serinlemenin Formülü Ortaya Çıktı: Evinizi 7 Dereceye Kadar Serinletebilirsiniz!

Özellikle yaz aylarında güneşin altında kavrulan beton balkonlarda bu durumun yarattığı fark, tahmin edilenden çok daha büyüktür. Saygın bilimsel yayınlardan 'Energy and Buildings' dergisinde yer alan çarpıcı bir araştırma, saksı bitkileri ve dikey bahçelerle donatılmış balkonların, ev içindeki sıcaklığı 2,5 derece, balkon yüzeyindeki ısıyı ise 5,5 dereceye kadar azaltabildiğini ortaya koyuyor. Hindistan gibi yaz aylarında termometrelerin 40 dereceyi aştığı bölgelerde yapılan başka araştırmalar da, iyi planlanmış teras bahçelerinin yaz mevsiminde tavan sıcaklığını 5 ila 7 derece arasında düşürebildiğini net bir şekilde gösteriyor.

Günümüzde şehirlerin giderek betonlaşmasıyla ortaya çıkan 'kentsel ısı adası' problemi, yaz aylarını eskisinden çok daha dayanılmaz hale getiriyor. Bahçe tasarım uzmanları, sadece küresel iklim olaylarını suçlamak yerine günlük yaşam alanlarımızda alacağımız basit önlemlerin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Sırf göze hitap ettiği için tercih edilen ve bakımı zor olan küçük yapraklı egzotik bitkiler, ortamı serinletme konusunda ne yazık ki sınıfta kalıyor. Bunun yerine, bulunduğumuz coğrafyaya özgü, hızlı büyüyen ve kalın yapraklı türlerin seçilmesi, evlerimizi serinletmede atılacak en akıllıca adım olarak öne çıkıyor. Örneğin, dünya genelinde çok sevilen begonvil gibi bitkiler seyrek yaprak yapıları nedeniyle kentsel ısıyı düşürmekte yetersiz kalırken, geniş ve koyu yeşil yapraklı bitkiler havayı temizleyip soğutma konusunda üstün bir performans sergiliyor.