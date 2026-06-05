Evde Klima Olmadan Serinlemenin Formülü Ortaya Çıktı: Evinizi 7 Dereceye Kadar Serinletebilirsiniz!
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için tek çare klimalar değil. Bilimsel araştırmalar, geniş yapraklı ve doğru seçilmiş bitkilerle oluşturulan bir balkon bahçesinin, iç mekan sıcaklığını 7 dereceye kadar düşürebilen doğal bir soğutma sistemi gibi çalıştığını kanıtlıyor. Peki, betonlaşan şehirlerde evimizi serinletmek için hangi bitkileri tercih etmeliyiz?
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Bitkiler, yapraklarından havaya nem salarak ortamı serinletir. Terleme ve buharlaşma olarak bilinen bu mucizevi doğal süreç, havadaki ısıyı emerek yaşam alanlarımızda adeta doğal bir klima etkisi yaratır.
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Sıcaklıkları düşürmek ve doğal bir yalıtım sağlamak için balkonlarda orman ekosistemini taklit eden katmanlı bir dikim stratejisi uygulamak gerekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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