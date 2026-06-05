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Evde Klima Olmadan Serinlemenin Formülü Ortaya Çıktı: Evinizi 7 Dereceye Kadar Serinletebilirsiniz!

Evde Klima Olmadan Serinlemenin Formülü Ortaya Çıktı: Evinizi 7 Dereceye Kadar Serinletebilirsiniz!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 09:00
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Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak için tek çare klimalar değil. Bilimsel araştırmalar, geniş yapraklı ve doğru seçilmiş bitkilerle oluşturulan bir balkon bahçesinin, iç mekan sıcaklığını 7 dereceye kadar düşürebilen doğal bir soğutma sistemi gibi çalıştığını kanıtlıyor. Peki, betonlaşan şehirlerde evimizi serinletmek için hangi bitkileri tercih etmeliyiz?

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
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Bitkiler, yapraklarından havaya nem salarak ortamı serinletir. Terleme ve buharlaşma olarak bilinen bu mucizevi doğal süreç, havadaki ısıyı emerek yaşam alanlarımızda adeta doğal bir klima etkisi yaratır.

Bitkiler, yapraklarından havaya nem salarak ortamı serinletir. Terleme ve buharlaşma olarak bilinen bu mucizevi doğal süreç, havadaki ısıyı emerek yaşam alanlarımızda adeta doğal bir klima etkisi yaratır.

Özellikle yaz aylarında güneşin altında kavrulan beton balkonlarda bu durumun yarattığı fark, tahmin edilenden çok daha büyüktür. Saygın bilimsel yayınlardan 'Energy and Buildings' dergisinde yer alan çarpıcı bir araştırma, saksı bitkileri ve dikey bahçelerle donatılmış balkonların, ev içindeki sıcaklığı 2,5 derece, balkon yüzeyindeki ısıyı ise 5,5 dereceye kadar azaltabildiğini ortaya koyuyor. Hindistan gibi yaz aylarında termometrelerin 40 dereceyi aştığı bölgelerde yapılan başka araştırmalar da, iyi planlanmış teras bahçelerinin yaz mevsiminde tavan sıcaklığını 5 ila 7 derece arasında düşürebildiğini net bir şekilde gösteriyor.

Günümüzde şehirlerin giderek betonlaşmasıyla ortaya çıkan 'kentsel ısı adası' problemi, yaz aylarını eskisinden çok daha dayanılmaz hale getiriyor. Bahçe tasarım uzmanları, sadece küresel iklim olaylarını suçlamak yerine günlük yaşam alanlarımızda alacağımız basit önlemlerin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Sırf göze hitap ettiği için tercih edilen ve bakımı zor olan küçük yapraklı egzotik bitkiler, ortamı serinletme konusunda ne yazık ki sınıfta kalıyor. Bunun yerine, bulunduğumuz coğrafyaya özgü, hızlı büyüyen ve kalın yapraklı türlerin seçilmesi, evlerimizi serinletmede atılacak en akıllıca adım olarak öne çıkıyor. Örneğin, dünya genelinde çok sevilen begonvil gibi bitkiler seyrek yaprak yapıları nedeniyle kentsel ısıyı düşürmekte yetersiz kalırken, geniş ve koyu yeşil yapraklı bitkiler havayı temizleyip soğutma konusunda üstün bir performans sergiliyor.

Sıcaklıkları düşürmek ve doğal bir yalıtım sağlamak için balkonlarda orman ekosistemini taklit eden katmanlı bir dikim stratejisi uygulamak gerekiyor.

Sıcaklıkları düşürmek ve doğal bir yalıtım sağlamak için balkonlarda orman ekosistemini taklit eden katmanlı bir dikim stratejisi uygulamak gerekiyor.

Yasemin, zakkum, Japon gülü veya gölgeli alanlar için areka palmiyesi gibi kalın yapraklı bitkiler, havaya daha fazla nem salarak ortamı ferahlatıyor. Güneş ışığını filtreleyen tırmanıcı sarmaşıklar balkon demirlerini kapladığında, eve giren sıcak hava büyük ölçüde kırılıyor. Uzun bir palmiyenin altına yerleştirilecek orta boy çiçekli çalılar, güneşi kademeli olarak keserek kusursuz bir gölgelik oluşturuyor. Ayrıca limon veya köri gibi hem mutfakta kullanılabilen hem de geniş yapraklı olan türler de bu doğal serinleme sürecine büyük katkı sağlıyor.

Sonuç olarak, termometreler 45 dereceyi gösterdiği o boğucu yaz öğleden sonralarında balkonunuzdaki birkaç saksı klimanın yerini tamamen tutmayabilir. Ancak evinizin alacağı o yakıcı güneş darbesini yumuşatacağı, klimanızın soğutma yükünü hafifleteceği ve yaşam alanınızı çok daha ferah bir hale getireceği bilimsel bir gerçektir. Siz evinizde doğal bir serinliğin tadını çıkarırken, özenle büyüttüğünüz bitkileriniz de doğaya ve biyoçeşitliliğe sessizce hizmet etmeye devam eder.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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