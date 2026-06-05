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Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ'den Kurasız Ev Fırsatı: TOKİ Evlerinin Hangi Şehirlerde Olduğu Belli Oldu

Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ'den Kurasız Ev Fırsatı: TOKİ Evlerinin Hangi Şehirlerde Olduğu Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.06.2026 - 09:44 Son Güncelleme: 05.06.2026 - 09:50
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, doğrudan başvuru önceliğine dayalı dev bir konut satış kampanyasının düğmesine bastı. 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak olan süreçte, 18 bin liradan başlayan taksit imkanları ve peşin alımlarda yüzde 25'lik dev indirim fırsatı sunuluyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşası süren ve tamamlanmış durumdaki binlerce konutu yeni bir kampanya ile vitrine çıkarıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşası süren ve tamamlanmış durumdaki binlerce konutu yeni bir kampanya ile vitrine çıkarıyor.

Kura stresini ortadan kaldıran bu yeni sistemde, vatandaşlar tamamen başvuru sırasına göre evlerini seçip hemen satın alma hakkına sahip olacak. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden yürütülecek olan bu açık satış dönemi, 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Kampanya ile ilgili tüm detaylı fiyat listelerine ve ödeme koşullarına doğrudan banka şubelerinden veya kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Başlangıç fiyatı 2.1 milyon lira olarak belirlenen evler için vatandaşlara aylık 18 bin liradan başlayan oldukça esnek taksit seçenekleri sunuluyor.

Bu eşsiz fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Bu eşsiz fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Evi seçen vatandaşları ödeme aşamasında üç farklı cazip seçenek bekliyor. Evin bedelini tamamen peşin ödemek isteyen alıcılara anında yüzde 25 oranında büyük bir indirim uygulanacak. Taksitli seçeneği tercih edenler için ise peşinatın yüzde 50'sini ödemeleri durumunda, yüzde 8 indirimle 72 ay vade imkanı tanınıyor. Bir diğer taksitli planda ise yine yüzde 50 peşinatla 60 ay vade seçeneği sunulurken, bu planı seçenler peşinatın sadece yarısını sözleşme anında, kalan yarısını ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödeme kolaylığına sahip olacaklar.

Uzun vadeli ödeme planlarında taksit tutarları sabit kalmayıp, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre yılda iki kez güncellenecek.

Uzun vadeli ödeme planlarında taksit tutarları sabit kalmayıp, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre yılda iki kez güncellenecek.

Her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılacak bu artışlar, kesinlikle Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon (TÜFE) oranını aşamayacak. Sözleşmeyi imzalayan vatandaşlar ilk taksitlerini hemen takip eden ay ödemeye başlarken, taksitlerdeki ilk altı aylık zamlı tarife Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Ödeme işlemleri sırasında bankalar tarafından peşinat üzerinden binde beş oranında bir komisyon ve bu komisyonun yüzde beşi kadar da BSMV kesintisi yapılacak olup, benzer kesintiler aylık taksit ödemelerine de yansıtılacak.

Kampanyanın en temel ve katı kuralı ise hane halkında daha önce hiç ev sahibi olunmaması şartına dayanıyor.

Kampanyanın en temel ve katı kuralı ise hane halkında daha önce hiç ev sahibi olunmaması şartına dayanıyor.

Başvuru yapacak kişinin veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı herhangi bir evinin bulunmaması ve geçmişte TOKİ'den ev satın almamış olması zorunlu tutuluyor. Bu kurala uyulmadığının tespit edilmesi halinde, imzalanan tüm sözleşmeler hiçbir uyarıya gerek kalmadan anında iptal edilecek. Her ailenin sadece tek bir konut alma hakkı bulunurken, birden fazla ev almaya çalışanların işlemleri geçersiz sayılacak. Yeni ev sahipleri, konutlarını teslim aldıktan ancak bir yıl sonra evlerini başkalarına satma veya devretme hakkına kavuşabilecekler.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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