Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ'den Kurasız Ev Fırsatı: TOKİ Evlerinin Hangi Şehirlerde Olduğu Belli Oldu

Başvuru yapacak kişinin veya eşinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı herhangi bir evinin bulunmaması ve geçmişte TOKİ'den ev satın almamış olması zorunlu tutuluyor. Bu kurala uyulmadığının tespit edilmesi halinde, imzalanan tüm sözleşmeler hiçbir uyarıya gerek kalmadan anında iptal edilecek. Her ailenin sadece tek bir konut alma hakkı bulunurken, birden fazla ev almaya çalışanların işlemleri geçersiz sayılacak. Yeni ev sahipleri, konutlarını teslim aldıktan ancak bir yıl sonra evlerini başkalarına satma veya devretme hakkına kavuşabilecekler.