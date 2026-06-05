Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ'den Kurasız Ev Fırsatı: TOKİ Evlerinin Hangi Şehirlerde Olduğu Belli Oldu
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, doğrudan başvuru önceliğine dayalı dev bir konut satış kampanyasının düğmesine bastı. 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak olan süreçte, 18 bin liradan başlayan taksit imkanları ve peşin alımlarda yüzde 25'lik dev indirim fırsatı sunuluyor.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, inşası süren ve tamamlanmış durumdaki binlerce konutu yeni bir kampanya ile vitrine çıkarıyor.
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Bu eşsiz fırsattan yararlanmak isteyen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
Uzun vadeli ödeme planlarında taksit tutarları sabit kalmayıp, memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre yılda iki kez güncellenecek.
Kampanyanın en temel ve katı kuralı ise hane halkında daha önce hiç ev sahibi olunmaması şartına dayanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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