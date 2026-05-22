Binanın Tepesine Kocaman Malikane Koydular: Gören Şaka Sanıyor

Maison Heler yalnızca dış görünüşüyle konuşulmuyor. Otelin tepesindeki malikane bölümü, restoran, bar ve etkinlik alanı olarak tasarlanmış durumda. One Mile at a Time’ın aktardığına göre yapı, Hilton’un Curio Collection markasına dahil ve 104 odalı, dokuz katlı bir otel olarak hizmet veriyor.

Tepedeki restoranın adı 'La Maison de Manfred' olarak geçiyor. Otelde ayrıca 'La Cuisine de Rose' adlı bir brasserie bulunuyor. Bu isimler de otelin etrafında kurulan kurgusal hikayenin parçası. Yani burada tasarım yalnızca dekor değil; odalardan restoranlara kadar bütün yapı, hayali Manfred Heler karakterinin dünyası üzerinden anlatılıyor.

Otelin açılmasıyla birlikte Metz, mimari meraklıları için daha dikkat çekici bir rota haline geldi. Maison Heler’in ilginç tarafı, lüks otel fikrini masalsı bir anlatıyla birleştirmesi. Bir yanda modern bir şehir oteli var, diğer yanda binanın tepesine konmuş gibi duran eski bir malikane. Karşıtlık, yapıyı sosyal medyada da kolayca fark edilen sıra dışı otellerden biri yapıyor.