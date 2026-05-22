Binanın Tepesine Kocaman Malikane Koydular: Gören Şaka Sanıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 18:00
Fransa’da açılan Maison Heler, klasik otel tasarımlarından oldukça farklı bir görüntüye sahip. Metz kentindeki yapı, modern ve sade bir binanın tepesine kondurulmuş eski tarz bir malikane gibi görünüyor. Otelin tasarımı Philippe Starck imzası taşıyor. Binanın en üstündeki bölüm, kurgu bir karakter olan Manfred Heler’in gökyüzüne yükselen evi fikrinden ilham alıyor.

Modern binanın tepesine gotik malikane yerleştirdiler

Financial Times’ın aktardığına göre Maison Heler, Fransa’nın Metz kentinde Philippe Starck tarafından tasarlanan sıra dışı bir otel. Yapı, dokuz katlı modern bir bloğun üzerine yerleştirilmiş 19. yüzyıl tarzı gotik bir malikane görünümüyle dikkat çekiyor. Otelin bu tuhaf görüntüsü, Starck’ın yazdığı 'The Meticulous Life of Manfred Heler' adlı kurgusal hikayeden besleniyor.

Bu hikayede Manfred Heler adlı hayali bir karakterin evi, fantastik bir olayla gökyüzüne yükseliyor. Otelin mimarisi de bu fikri gerçeğe dönüştürüyor. Dışarıdan bakıldığında bina, sanki eski bir malikane yerinden koparılmış ve modern bir yapının tepesine bırakılmış gibi görünüyor.

Tepedeki malikane restoran ve etkinlik alanı olarak kullanılıyor

Maison Heler yalnızca dış görünüşüyle konuşulmuyor. Otelin tepesindeki malikane bölümü, restoran, bar ve etkinlik alanı olarak tasarlanmış durumda. One Mile at a Time’ın aktardığına göre yapı, Hilton’un Curio Collection markasına dahil ve 104 odalı, dokuz katlı bir otel olarak hizmet veriyor.

Tepedeki restoranın adı 'La Maison de Manfred' olarak geçiyor. Otelde ayrıca 'La Cuisine de Rose' adlı bir brasserie bulunuyor. Bu isimler de otelin etrafında kurulan kurgusal hikayenin parçası. Yani burada tasarım yalnızca dekor değil; odalardan restoranlara kadar bütün yapı, hayali Manfred Heler karakterinin dünyası üzerinden anlatılıyor.

Otelin açılmasıyla birlikte Metz, mimari meraklıları için daha dikkat çekici bir rota haline geldi. Maison Heler’in ilginç tarafı, lüks otel fikrini masalsı bir anlatıyla birleştirmesi. Bir yanda modern bir şehir oteli var, diğer yanda binanın tepesine konmuş gibi duran eski bir malikane. Karşıtlık, yapıyı sosyal medyada da kolayca fark edilen sıra dışı otellerden biri yapıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
