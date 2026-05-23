Uzman Psikoloğa Göre Kilo Vermeyi Kolaylaştıran Altı Alışkanlık

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 17:03
Herkes, bir şekilde sağlığını veya ruh halini olumlu anlamda değiştirmek için adımlar atar. Bu adımların ilki de genellikle beslenme düzenini ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirmek olur. Fakat kabul edelim, bu planlar pek de uzun vadeli olmaz!

BBC'de bir yazı kaleme alan psikolog Kimberley Wilson, sağlığımızı, ruh halimizi ve yaşam kalitemizi uzun vadede destekleyecek sürdürülebilir değişimleri anlattı.

Kaynak: BBC / Kimberley Wilson

"Kendinize şefkat gösterin."

Psikolog Wilson, önerdiği altı alışkanlığın arasında ilk sıraya 'öz şefkat' maddesini yerleştiriyor. 'Kendinize nazik davranıyor musunuz?' sorusunu yönelten Wilson, giyinirken veya aynaya bakarken kendinizle konuşma şeklinize dikkat edin diyor. 

'Kendinize bir arkadaşınızla aynı şekilde konuşup konuşmayacağınızı sorun. Konuşmayacaksanız, neden kendinizle bu şekilde konuşuyorsunuz?'

Kendinize zorbalık yapmak, değişim sürecinizi baltalayan en olumsuz alışkanlıklardan biri. Hem kendinize olan güveninizi zedeliyor hem de değişebileceğinize olan inancınızı yavaş yavaş kaybediyorsunuz.

"Sabırlı olun."

Aslında alışkanlıklarımız uzun sürede meydana gelir ancak biz bunu kolayca unutuyoruz. Özellikle kilo vermek söz konusu olduğunda 'şok diyetler' hemen radarımıza giriyor ve hızlıca sonuç almak istiyoruz. İşte bu noktada, kendimize haksızlık ediyoruz.

Wilson, 'Küçük değişimler bir araya gelince büyük sonuçlar doğurur. Hem de iradenizi zorlamaz, keyfinizi kaçırmaz ve alışkanlık hale gelmesi daha olasıdır.' diyor.

Dolayısıyla yoğunluktan ziyade sürdürülebilirliğe önem vermek gerekiyor.

"Meraklı olun."

'Belki de yeni bir kurala değil, bakış açınızı değiştirmeye ihtiyacınız vardır. Daha az özeleştiri, daha fazla merak.'

Biliyorsunuz sosyal medya, bizi her alanda etkiliyor. Instagram'a girdiğiniz anda yeni bir trendden geri kaldığınızı görüyorsunuz. Oysa sosyal medya, insanların farklılıklarını dikkate almayan trendlerle dolu... En mantıklısı ise kendinizi/bedeninizi merak etmek ve ruh halimizi iyileştirecek o 'şeyi' bulmak.

"Yolculuğun tadını çıkarmanın yollarını bulun"

'Motivasyon değişimin sürdürülebilirliğini sağlar; zevk almak motivasyonu besler. Bir değişiklik hayatınızı daha zor ve sıkıcı hale getiriyorsa, bunu sürdüremezsiniz.'

Eğer yeni bir diyet uygulamaya başladıysanız fakat bu diyet size son derece sıkıcı geliyorsa emin olun o diyete uzun süre devam edemezsiniz. Bir hedefiniz var, o hedefe ulaşmak için de bir yolunuz var. En mantıklısı o yolu olabildiğince eğlenceli hale getirmek.

"Kendinizi besleyin"

Gıdalar, yalnızca karnınızı doyurmak için değil. Aynı zamanda hafızamızı, ruh sağlığımızı ve kalbimizi de etkiliyor. Hayatınıza bu bakış açısını dahil ettiğinizde, sadece beslenmeye değil 'iyi olma haline' de odaklanıyorsunuz. 

'Besleyici içerikler eklemeyi genel yaklaşımınız haline getirin. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayın, beyninizi ve bedeninizi besleyin – ve evet, tatlıyı hâlâ yiyebilirsiniz.'

"Küçük değişimlere odaklanın"

Wilson, son maddesinde ise beslenme düzeninde yaptığı minik değişimlerden bahsediyor. 'Beyaz ekmekten kepeğe, işlenmiş lapadan yulafa geçmek, ardından tahıllar eklemek gibi. Her bir değişiklik, sürekli hale getirilebilecek kadar küçüktü.' diyen Wilson, 'Bir ya da iki değişiklik seçin ve yenilerini eklemeden önce bunların hayatınızın parçası haline gelmesine izin verin.' ifadelerini kullanıyor.

Tüm beslenme düzenini bir anda değiştirmek yerine yavaş yavaş, kendinizden emin adımlarla değiştirmek uzun vadede olumlu sonuçlar doğuruyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
