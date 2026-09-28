Hakan Çalhanoğlu Türk ve İtalyan Mutfağını Karşılaştırdı, Kahvede Tercihini İtalya'dan Yana Kullandı

Türk kahvesi ile İtalyan kahvesi arasında seçim yapması istenen Çalhanoğlu, 'İtalyan kahvesi tabii ki' cevabını verdi. Lokum ile gelato arasındaki tercihini de İtalya'dan yana kullanan milli futbolcunun bu iki cevabı Türkiye'de pek beğenilmese de diğer tercihleri mutlu etti.