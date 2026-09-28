Hakan Çalhanoğlu Türk ve İtalyan Mutfağını Karşılaştırdı, Kahvede Tercihini İtalya'dan Yana Kullandı
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Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Türk ve İtalyan mutfağından eşleştirilen lezzetler arasında seçim yaptı. Röportajdan kesilen kısa bir video sosyal medyada yeniden yayılırken milli futbolcunun bazı cevapları kısa sürede tartışma konusu oldu. Seçimlerin yankısı İtalya'da bir siyasi partinin hesabına kadar uzandı.
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Çalhanoğlu bazı seçimlerde zorlandı.
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Kahvede tercih İtalya'dan yana oldu.
Baklava, pide ve kebapta Türk mutfağını seçti.
Lega'nın paylaşımı İtalya'da tartışma yarattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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