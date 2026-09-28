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Hakan Çalhanoğlu Türk ve İtalyan Mutfağını Karşılaştırdı, Kahvede Tercihini İtalya'dan Yana Kullandı

Hakan Çalhanoğlu Türk ve İtalyan Mutfağını Karşılaştırdı, Kahvede Tercihini İtalya'dan Yana Kullandı

Hakan Çalhanoğlu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 19:38
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Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Türk ve İtalyan mutfağından eşleştirilen lezzetler arasında seçim yaptı. Röportajdan kesilen kısa bir video sosyal medyada yeniden yayılırken milli futbolcunun bazı cevapları kısa sürede tartışma konusu oldu. Seçimlerin yankısı İtalya'da bir siyasi partinin hesabına kadar uzandı.

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Çalhanoğlu bazı seçimlerde zorlandı.

Kahvede tercih İtalya'dan yana oldu.

Kahvede tercih İtalya'dan yana oldu.

Türk kahvesi ile İtalyan kahvesi arasında seçim yapması istenen Çalhanoğlu, 'İtalyan kahvesi tabii ki' cevabını verdi. Lokum ile gelato arasındaki tercihini de İtalya'dan yana kullanan milli futbolcunun bu iki cevabı Türkiye'de pek beğenilmese de diğer tercihleri mutlu etti.

Baklava, pide ve kebapta Türk mutfağını seçti.

Baklava, pide ve kebapta Türk mutfağını seçti.

Videonun tamamına bakıldığında terazinin Türk mutfağına ağır bastığı görülüyor. beIN SPORTS Avustralya'nın ağustos ayında yayımladığı röportajda Çalhanoğlu baklavayı tiramisuya, kebabı pizzaya, pideyi de calzone'ye tercih etti. Son yemeğini seçme hakkı olsa Türk yemeklerinden vazgeçmeyeceğini söyleyen futbolcu, İtalyan mutfağındaki favorisinin lazanya olduğunu ve eşinin de bu yemeği çok sevdiğini anlattı.

Lega'nın paylaşımı İtalya'da tartışma yarattı.

Lega'nın paylaşımı İtalya'da tartışma yarattı.

Matteo Salvini liderliğindeki sağcı Lega partisinin X hesabı, 8 Eylül'de Çalhanoğlu'nun fotoğrafıyla hazırlanan ve 'Baklava mı tiramisu mu? Baklava. Kebap mı pizza mı? Kebap.' sözlerinin yer aldığı bir kart paylaştı. Adnkronos'un aktardığına göre alaycı bir emojiyle yayımlanan paylaşımın altına yorum yazan birçok kullanıcı ise Inter'in Türk yıldızını savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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