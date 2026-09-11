Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 19 Yıllık Eşi İlk Kez Görüntülendi: Güzelliğine Hayran Kaldılar!

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Ömer karakteriyle gündemden düşmeyen Barış Kılıç, başarılı iş hayatının yanı sıra evliliğinde de parmakla gösteriliyor.

Adını Feriha Koydum ile büyük bir çıkış yakalasa da kariyeri daha geçmişe dayanan Barış Kılıç, Güllerin Savaşı, Yasak Elma gibi başarılı yapımların ardından Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başladı. Şimdilerde sosyal medyada neredeyse tüm oyuncu kadrosu değiştiği için eleştirilere maruz kalan Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Ömer'e hayat veren Barış Kılıç'ın başarılı iş hayatını dışında herkesten gizlediği bir ailesi de var. Kameralardan uzak tuttuğu 19 yıllık eşi ilk kez görüntülenen Barış Kılıç'ın parmakla gösterilen evliliği, eşinin görüntülenmesinin ardından bir kez daha gündem oldu.