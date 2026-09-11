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Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 19 Yıllık Eşi İlk Kez Görüntülendi: Güzelliğine Hayran Kaldılar!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 19 Yıllık Eşi İlk Kez Görüntülendi: Güzelliğine Hayran Kaldılar!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2026 - 13:13
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Kızılcık Şerbeti'nde Ömer Ünal'ı canlandıran Barış Kılıç, hem performansıyla hem de kamera dışındaki duruşuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak tutan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konserde eşiyle birlikte görüntülendi. Paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: 2. Sayfa

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Barış Kılıç, Güllerin Savaşı ve Yasak Elma gibi yapımların ardından Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başladı.

Barış Kılıç, Güllerin Savaşı ve Yasak Elma gibi yapımların ardından Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başladı.

Son zamanlarda Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Ömer karakteriyle gündemden düşmeyen Barış Kılıç, başarılı iş hayatının yanı sıra evliliğinde de parmakla gösteriliyor.

Adını Feriha Koydum ile büyük bir çıkış yakalasa da kariyeri daha geçmişe dayanan Barış Kılıç, Güllerin Savaşı, Yasak Elma gibi başarılı yapımların ardından Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başladı. Şimdilerde sosyal medyada neredeyse tüm oyuncu kadrosu değiştiği için eleştirilere maruz kalan Kızılcık Şerbeti'nin en sevilen karakterlerinden biri olan Ömer'e hayat veren Barış Kılıç'ın başarılı iş hayatını dışında herkesten gizlediği bir ailesi de var. Kameralardan uzak tuttuğu 19 yıllık eşi ilk kez görüntülenen Barış Kılıç'ın parmakla gösterilen evliliği, eşinin görüntülenmesinin ardından bir kez daha gündem oldu.

Bir konserde eşi Ayşegül Kılıç'la görüntülenen Barış Kılıç'a sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir konserde eşi Ayşegül Kılıç'la görüntülenen Barış Kılıç'a sosyal medyadan yorum yağdı.

Barış Kılıç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konserde eşi Ayşegül Kılıç ile objektiflere yakalandı; 2007'de evlenen çiftin Batu ve Emir adında iki çocuğu bulunuyor. Paylaşılan kareler sosyal medyada hızla yayılınca yorumlar da art arda geldi, takipçiler 'Çok yakışıyorlar', 'Eşi çok güzelmiş' ve 'Güzelliğine hayran kaldım' diyerek Ayşegül Kılıç'ın görünümüne dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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