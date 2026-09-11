Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 19 Yıllık Eşi İlk Kez Görüntülendi: Güzelliğine Hayran Kaldılar!
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Kızılcık Şerbeti'nde Ömer Ünal'ı canlandıran Barış Kılıç, hem performansıyla hem de kamera dışındaki duruşuyla adından söz ettiriyor. Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak tutan oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konserde eşiyle birlikte görüntülendi. Paylaşılan kareler kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: 2. Sayfa
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Barış Kılıç, Güllerin Savaşı ve Yasak Elma gibi yapımların ardından Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başladı.
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Bir konserde eşi Ayşegül Kılıç'la görüntülenen Barış Kılıç'a sosyal medyadan yorum yağdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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