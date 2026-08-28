Dört Yıl Önce Dipsiz Kuyudaydı, Şimdi Dünya Kupası Onun Ellerinde: Ferran Torres
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Tüm yaz onu izledim. Dünya Kupası Madrid kutlamasından sonra arkadaşlarıyla yaptığı Ibiza tatili, Amerika çıkartması ve Paris transferi…
Ferran Torres’in hikâyesini Dünya Kupası finalinde attığı golle başlatırsak büyük haksızlık ederiz. Çünkü benim bu Dünya Kupası’nda en sevdiğim şeylerden biri tam olarak bu oldu: Skor tabelasında birkaç saniye gördüğümüz isimlerin, o ana gelene kadar neler yaşadığını kurcalamak.
Ferran’ın hikâyesini kurcalayınca da karşıma bir köpekbalığı, bir psikolog, bir “dipsiz kuyu”, Iniesta ve sonunda Dünya Kupası çıktı.
Haydi tanışalım.
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1. Hayalindeki kulübe transfer oldu ve... mutsuz oldu
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2. Sonra hayatına bir köpekbalığı girdi: El Tiburón
3. İşin en tatlı kısmı: Gerçekten Ferran Torres isimli bir köpekbalığı var!
4. Dünya Kupası’ndaki kelimesi de tesadüf değildi: Fortaleza
5. Üstelik Dünya Kupası finaline ilk 11’de başlamadı
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6. Dakika 106: Bir ülkenin tarihi değişiyor
7. Bir dakika... Iniesta ile aynı listeye mi girdi?
8. Ama Ferran golü kendisine yazmadı
9. Dört yıl önceki Ferran’a finalin fotoğrafını gösterebilseydik...
10. Köpekbalığı olmak hiç batmamak değilmiş
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