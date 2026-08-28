Dört Yıl Önce Dipsiz Kuyudaydı, Şimdi Dünya Kupası Onun Ellerinde: Ferran Torres

Tüm yaz onu izledim. Dünya Kupası Madrid kutlamasından sonra arkadaşlarıyla yaptığı Ibiza tatili, Amerika çıkartması ve Paris transferi…

Ferran Torres’in hikâyesini Dünya Kupası finalinde attığı golle başlatırsak büyük haksızlık ederiz. Çünkü benim bu Dünya Kupası’nda en sevdiğim şeylerden biri tam olarak bu oldu: Skor tabelasında birkaç saniye gördüğümüz isimlerin, o ana gelene kadar neler yaşadığını kurcalamak.

Ferran’ın hikâyesini kurcalayınca da karşıma bir köpekbalığı, bir psikolog, bir “dipsiz kuyu”, Iniesta ve sonunda Dünya Kupası çıktı.

Haydi tanışalım.