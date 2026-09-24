Balıkları Metrelerce Öteye Fırlatıyorlar: Nedeni Şaşırttı
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ABD'deki bazı nehirlerde balıkların metrelerce uzağa fırlatıldığı görüntüler şaşkınlık yaratıyor. Ancak bu sıra dışı manzaranın arkasında, somon ve alabalıkların barajları aşarak üreme alanlarına ulaşmasını sağlayan ilginç bir sistem var. Dev tüplerin içine giren balıklar, basınçlı hava sistemi sayesinde saniyeler içinde nehrin başka bir noktasına taşınıyor. Peki balıklar neden tüplerle fırlatılıyor? Bu sistem balıklara zarar vermiyor mu?
İşte detaylar.
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Bu Tüpler Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?
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Peki Balıkları Neden Fırlatıyorlar?
Sistem Gerçekten İşe Yarıyor mu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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