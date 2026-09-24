Balıkları Metrelerce Öteye Fırlatıyorlar: Nedeni Şaşırttı

Bunun nedeni ABD'deki barajlar. Somon ve alabalık gibi göçmen balıklar, yumurtlamak için doğdukları nehrin yukarı kesimlerine geri dönmek zorunda ancak yolları hidroelektrik barajlarla kesiliyor. Geleneksel çözüm olan balık merdivenleri ise her zaman yeterli olmuyor. Çünkü bazı barajlarda balıklar merdivenleri bulmakta zorlanıyor, bazılarında ise geçiş çok yavaş ilerliyor ve balıklar yorgun düşüyor.

Whooshh'un geliştirdiği sistem, barajı aşmanın çok daha hızlı ve ucuz bir yolu olarak öne çıkıyor. Üstelik yeni bir yapı inşa etmek yerine mevcut barajlara kolayca monte edilebiliyor.