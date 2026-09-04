Kereste Bulamayınca Evlerin Çatısını 40 Tonluk Deniz Çayırıyla Ördüler
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Danimarka’nın Læsø Adası’nda yüzlerce yıl önce yürütülen yoğun tuz üretimi ormanları azaltınca yapı yapmak için kereste bulmak zorlaştı. Ada halkı çözümü çevresindeki denizde buldu. Kıyıya vuran gemi enkazlarından çıkarılan ahşaplar evlerde kullanılırken sahilde biriken deniz çayırları çatılara dönüştürüldü. Bazıları iki metre kalınlığa ve onlarca ton ağırlığa ulaşan bu çatılardan örnekler yüzlerce yıl sonra hala ayakta.
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Tuz üretimi adadaki ormanları tüketince gemi enkazlarına yöneldiler
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Bazı çatılar 300 yıldan uzun süre ayakta kalabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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