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Terden Sararan Yastıklara Uygulanacak Basit Hile: Tek Malzeme Yetiyor

Terden Sararan Yastıklara Uygulanacak Basit Hile: Tek Malzeme Yetiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 08:16
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Yeni alındığında bembeyaz olan yastıkların zamanla sarı veya kahverengiye dönmesi oldukça yaygın. Gece boyunca kumaşa geçen ter, vücut yağları ve nem yastığın içinde birikerek belirgin lekeler oluşturabiliyor. Makinede yıkanabilen yastıkların yeniden temizlenmesi için çamaşır makinesine 250 ml beyaz sirke eklenmesini öneriyor.

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Ter ve vücut yağları zamanla yastığın içine işliyor

Ter ve vücut yağları zamanla yastığın içine işliyor

Yastık kılıfları düzenli değiştirilse bile gece boyunca oluşan nem tamamen yüzeyde kalmıyor. Ter, ciltteki doğal yağlar ve tükürük kumaştan geçerek zaman içerisinde yastığın dış yüzeyinde ve dolgu malzemesinde birikebiliyor.

Saç ve cilt bakım ürünlerinin kalıntıları da bu tabakaya eklenebiliyor. Beyaz kumaşlarda zaman içerisinde görülen sarı lekelerin temel nedenlerinden biri bu birikim. Yastığın yalnızca kılıfını yıkamak ise dış kumaşın altına ulaşan kalıntıları gidermek için yeterli olmayabiliyor.

Sirke yumuşatıcı gözüne eklenirken normal çamaşır deterjanı da her zamanki bölümüne konuluyor. Ancak yöntem bütün yastıklara uygulanamıyor. Öncelikle ürünün bakım etiketinin kontrol edilmesi gerekiyor; özellikle hafızalı köpük yastıklar çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değil. Makineye aynı anda en fazla iki yastık yerleştirilmesi de tamburun dengeli çalışması ve ürünlerin yeterince temizlenebilmesi için öneriliyor.

Sararan yastıklar beyaz sirkeyle nasıl temizlenir?

Sararan yastıklar beyaz sirkeyle nasıl temizlenir?

Yastığın etiketi makinede yıkamaya izin veriyorsa işlem oldukça basit. Yıkama sonrasında en önemli noktalardan biri ise yastığın yalnızca dış yüzeyinin değil iç dolgusunun da tamamen kurumasını sağlamak. İçeride kalan nem küf oluşumuna ve kötü kokuya neden olabileceği için ürün yeniden kullanılmadan önce bütünüyle kuruduğundan emin olunması gerekiyor.

  • Yastığın bakım etiketini kontrol edin.

  • Hafızalı köpük gibi makineye uygun olmayan yastıkları bu yöntemle yıkamayın.

  • Makineye aynı anda en fazla iki yastık koyun.

  • Yumuşatıcı gözüne 250 ml beyaz sirke dökün.

  • Normal deterjanınızı deterjan bölümüne ekleyin.

  • Etikette izin verilen en sıcak su derecesini seçin ve hassas programı çalıştırın.

  • Program bittikten sonra fazla suyu çıkarmak için ek sıkma uygulayın.

  • Etiket uygunsa düşük ısıda kurutun veya güneşli ve havadar bir yerde kurumaya bırakın.

  • Kullanımdan önce yastığın tamamen kuruduğundan emin olun.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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