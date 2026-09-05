Terden Sararan Yastıklara Uygulanacak Basit Hile: Tek Malzeme Yetiyor

Yastık kılıfları düzenli değiştirilse bile gece boyunca oluşan nem tamamen yüzeyde kalmıyor. Ter, ciltteki doğal yağlar ve tükürük kumaştan geçerek zaman içerisinde yastığın dış yüzeyinde ve dolgu malzemesinde birikebiliyor.

Saç ve cilt bakım ürünlerinin kalıntıları da bu tabakaya eklenebiliyor. Beyaz kumaşlarda zaman içerisinde görülen sarı lekelerin temel nedenlerinden biri bu birikim. Yastığın yalnızca kılıfını yıkamak ise dış kumaşın altına ulaşan kalıntıları gidermek için yeterli olmayabiliyor.

Sirke yumuşatıcı gözüne eklenirken normal çamaşır deterjanı da her zamanki bölümüne konuluyor. Ancak yöntem bütün yastıklara uygulanamıyor. Öncelikle ürünün bakım etiketinin kontrol edilmesi gerekiyor; özellikle hafızalı köpük yastıklar çamaşır makinesinde yıkamaya uygun değil. Makineye aynı anda en fazla iki yastık yerleştirilmesi de tamburun dengeli çalışması ve ürünlerin yeterince temizlenebilmesi için öneriliyor.