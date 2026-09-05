Terden Sararan Yastıklara Uygulanacak Basit Hile: Tek Malzeme Yetiyor
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Yeni alındığında bembeyaz olan yastıkların zamanla sarı veya kahverengiye dönmesi oldukça yaygın. Gece boyunca kumaşa geçen ter, vücut yağları ve nem yastığın içinde birikerek belirgin lekeler oluşturabiliyor. Makinede yıkanabilen yastıkların yeniden temizlenmesi için çamaşır makinesine 250 ml beyaz sirke eklenmesini öneriyor.
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Ter ve vücut yağları zamanla yastığın içine işliyor
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Sararan yastıklar beyaz sirkeyle nasıl temizlenir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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