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74 Yıldır Kayıptı: 52 Kişinin Öldüğü Pan Am Uçağı Okyanusun Dibinde Bulundu

74 Yıldır Kayıptı: 52 Kişinin Öldüğü Pan Am Uçağı Okyanusun Dibinde Bulundu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 16:46
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1952 yılında Atlas Okyanusu'na düşen ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği Pan Am uçağının enkazına, kazadan tam 74 yıl sonra ulaşıldı. Yıllardır okyanusun derinliklerinde kayıp olan Clipper Endeavour adlı uçağın kalıntıları, Porto Riko açıklarında yaklaşık 610 metre (2.000 fit) derinlikte keşfedildi. 

İşte 74 yıl sonra gelen keşif ve arama süreci! 

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Kalkıştan Sadece 10 Dakika Sonra Okyanusa Düştü

Kalkıştan Sadece 10 Dakika Sonra Okyanusa Düştü

Tarihe geçen kaza, 11 Nisan 1952'de meydana geldi. Pan Am'e ait Douglas DC-4 tipi Clipper Endeavour, Porto Riko'nun başkenti San Juan'dan New York'a gitmek üzere havalandı.

64 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçak, kalkıştan yalnızca 10 dakika sonra sağ taraftaki iki motorunu kaybetti. Pilotların uçağı kontrol altında tutma çabalarına rağmen Clipper Endeavour, Atlas Okyanusu'nun sularına düştü.

Asıl Felaket Uçağın Düşmesinden Sonra Başladı

Kazanın en trajik yönlerinden biri ise çarpışmanın ardından yaşandı. Uçaktaki herkes ilk anda hayatta kalmayı başarsa da, dönemin havacılık güvenliği uygulamaları bugünkü standartlardan oldukça farklıydı.

O yıllarda uçuş öncesi güvenlik bilgilendirmeleri zorunlu olmadığı için birçok yolcu acil durumda can yeleklerinin yerini ve kullanımını bilmiyordu. Mürettebat da kurtarma ekipmanlarını kullanıma hazırlamakta büyük zorluk yaşadı.

Uçağın gövdesi sadece 3 dakika 52 saniye içinde suyun altına gömüldü. Kazada 52 kişi hayatını kaybederken, 12 yolcu ve 5 mürettebat kurtuldu.

Yıllarca Okyanusun Dibinde Kaldı

Yıllarca Okyanusun Dibinde Kaldı

Clipper Endeavour'ın enkazı, düştüğü bölgenin derinliği ve zorlu deniz koşulları nedeniyle onlarca yıl boyunca bulunamadı.

Arama çalışmaları yıllar sonra yeniden başladı. Air/Sea Heritage Foundation, Discovery Channel'ın Expedition Unknown ekibi ve Deep Sea Vision şirketi, gelişmiş sonar teknolojileri ve otonom su altı araçlarıyla geniş kapsamlı bir araştırma yürüttü.

Araştırmacılar, uzun süren çalışmaların ardından enkazın yerini 2 Haziran 2026'da tespit etti. Böylece 1952'den beri kayıp olan uçağın kalıntılarına ilk kez ulaşıldı.

Pan Am Logosu Hâlâ Görülebiliyor

Görüntülerde uçağın iki ana parçaya ayrıldığı ve gövde üzerinde Pan Am logosunun hâlâ görülebildiği ortaya çıktı. Araştırma ekibi için bu an, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda kazada hayatını kaybedenleri anma açısından da büyük önem taşıdı.

Keşif ekibinin çalışmalarını anlatan özel bölümün, Discovery Channel'ın Expedition Unknown serisinde ilerleyen dönemde yayımlanması bekleniyor.

Clipper Endeavour Havacılık Tarihini Değiştirdi

Clipper Endeavour Havacılık Tarihini Değiştirdi

Clipper Endeavour kazası, sivil havacılık güvenliğinde önemli değişikliklerin önünü açtı.

Facianın ardından uçuş öncesi güvenlik anlatımları, acil durum prosedürleri ve yolculara güvenlik ekipmanlarının kullanımının gösterilmesi gibi uygulamalar standart hale geldi.

Uzmanlara göre bugün uçak yolculuklarının çok daha güvenli olmasında, geçmişte yaşanan bu kazalardan çıkarılan derslerin büyük katkısı bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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