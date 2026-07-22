74 Yıldır Kayıptı: 52 Kişinin Öldüğü Pan Am Uçağı Okyanusun Dibinde Bulundu
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1952 yılında Atlas Okyanusu'na düşen ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği Pan Am uçağının enkazına, kazadan tam 74 yıl sonra ulaşıldı. Yıllardır okyanusun derinliklerinde kayıp olan Clipper Endeavour adlı uçağın kalıntıları, Porto Riko açıklarında yaklaşık 610 metre (2.000 fit) derinlikte keşfedildi.
İşte 74 yıl sonra gelen keşif ve arama süreci!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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