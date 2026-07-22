74 Yıldır Kayıptı: 52 Kişinin Öldüğü Pan Am Uçağı Okyanusun Dibinde Bulundu

Clipper Endeavour'ın enkazı, düştüğü bölgenin derinliği ve zorlu deniz koşulları nedeniyle onlarca yıl boyunca bulunamadı.

Arama çalışmaları yıllar sonra yeniden başladı. Air/Sea Heritage Foundation, Discovery Channel'ın Expedition Unknown ekibi ve Deep Sea Vision şirketi, gelişmiş sonar teknolojileri ve otonom su altı araçlarıyla geniş kapsamlı bir araştırma yürüttü.

Araştırmacılar, uzun süren çalışmaların ardından enkazın yerini 2 Haziran 2026'da tespit etti. Böylece 1952'den beri kayıp olan uçağın kalıntılarına ilk kez ulaşıldı.

Pan Am Logosu Hâlâ Görülebiliyor

Görüntülerde uçağın iki ana parçaya ayrıldığı ve gövde üzerinde Pan Am logosunun hâlâ görülebildiği ortaya çıktı. Araştırma ekibi için bu an, yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda kazada hayatını kaybedenleri anma açısından da büyük önem taşıdı.

Keşif ekibinin çalışmalarını anlatan özel bölümün, Discovery Channel'ın Expedition Unknown serisinde ilerleyen dönemde yayımlanması bekleniyor.