55 Metrekarelik Evine 10 Bin Kitap Sığdırdı: Sonu Mahkemede Bitti
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Kitap sevgisi bazen sınır tanımıyor, ancak bu kez ev sahibi engeline takıldı. New York'ta yaşayan Amerikalı yazar ve çevirmen Mendel Uminer, yıllar boyunca ikinci el kitapçılardan ve sahaflardan topladığı eserlerle yaklaşık 10 bin kitaplık dev bir koleksiyon oluşturdu. Ancak stüdyo dairesindeki kitaplar odalardan koridorlara taşınca ev sahibi mahkemeye başvurdu. Uminer, mahkeme kararıyla tahliye edildi.
İşte detaylar.
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55 Metrekarelik Dairede 10 Bin Kitap
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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