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55 Metrekarelik Evine 10 Bin Kitap Sığdırdı: Sonu Mahkemede Bitti

55 Metrekarelik Evine 10 Bin Kitap Sığdırdı: Sonu Mahkemede Bitti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 16:08
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Kitap sevgisi bazen sınır tanımıyor, ancak bu kez ev sahibi engeline takıldı. New York'ta yaşayan Amerikalı yazar ve çevirmen Mendel Uminer, yıllar boyunca ikinci el kitapçılardan ve sahaflardan topladığı eserlerle yaklaşık 10 bin kitaplık dev bir koleksiyon oluşturdu. Ancak stüdyo dairesindeki kitaplar odalardan koridorlara taşınca ev sahibi mahkemeye başvurdu. Uminer, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

İşte detaylar. 

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55 Metrekarelik Dairede 10 Bin Kitap

55 Metrekarelik Dairede 10 Bin Kitap

The New York Times'ta Alex Vadukul imzasıyla yayımlanan habere göre, Uminer'ın yaşadığı stüdyo daire yaklaşık 55 metrekareydi. Yıllar içinde topladığı binlerce kitap ise küçük yaşam alanını adeta bir kütüphaneye dönüştürdü.

Raflara sığmayan kitaplar zamanla evin farklı bölümlerine yayılırken, Uminer için bu koleksiyon sadece bir eşya birikimi değil, yıllar boyunca oluşturduğu kişisel bir arşiv haline geldi.

Ev Sahibi Güvenlik Gerekçesiyle Dava Açtı

Ev sahibi, kitap sayısının 10 bine ulaştığını belirtti. Bina yönetimi de bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu savundu. Özellikle kitapların ağırlığı ve olası bir yangında tahliyeyi zorlaştıracak şekilde istiflenmesi, dava sürecinin temel gerekçeleri arasında yer aldı.

Ev sahibi tarafından mahkemeye taşınan olayda, dairenin hem bina güvenliğini tehlikeye attığı hem de yangın yönetmeliklerine aykırı hale geldiği ifade edildi.

Tahliye mi, Kitaplardan Vazgeçmek mi?

Tahliye mi, Kitaplardan Vazgeçmek mi?

Uminer, yıllar boyunca biriktirdiği kitaplardan vazgeçmek istemedi ve tahliye kararına karşı hukuki mücadele yürüttü. Fakat mahkeme sürecinin sonunda stüdyo dairesini boşaltmak zorunda kaldı.

Sosyal Medya da İşin İçine Girdi: Tartışma Büyüdü

Olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bir kesim, kitapların hiçbir zaman sorun olarak görülmemesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise apartman yaşamında güvenlik kurallarının herkes için geçerli olduğuna dikkat çekti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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