55 Metrekarelik Evine 10 Bin Kitap Sığdırdı: Sonu Mahkemede Bitti

The New York Times'ta Alex Vadukul imzasıyla yayımlanan habere göre, Uminer'ın yaşadığı stüdyo daire yaklaşık 55 metrekareydi. Yıllar içinde topladığı binlerce kitap ise küçük yaşam alanını adeta bir kütüphaneye dönüştürdü.

Raflara sığmayan kitaplar zamanla evin farklı bölümlerine yayılırken, Uminer için bu koleksiyon sadece bir eşya birikimi değil, yıllar boyunca oluşturduğu kişisel bir arşiv haline geldi.

Ev Sahibi Güvenlik Gerekçesiyle Dava Açtı

Ev sahibi, kitap sayısının 10 bine ulaştığını belirtti. Bina yönetimi de bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu savundu. Özellikle kitapların ağırlığı ve olası bir yangında tahliyeyi zorlaştıracak şekilde istiflenmesi, dava sürecinin temel gerekçeleri arasında yer aldı.

Ev sahibi tarafından mahkemeye taşınan olayda, dairenin hem bina güvenliğini tehlikeye attığı hem de yangın yönetmeliklerine aykırı hale geldiği ifade edildi.