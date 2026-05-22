Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu uluslararası projelerinde veya hukuki konularda sürpriz haberler getiriyor. Yabancı şirketlerle yapılan görüşmeler aniden hız kazanarak kariyerine yepyeni bir vizyon katacaktır. Tam da bu noktada seni biraz yorsa da bürokratik engelleri kıvrak zekanla aşacaksın.

Uzaklardan beklediğin ticari ödemeler bugün hesabına geçebilir. Akademik veya yayıncılıkla alakalı işlerden kazanacağın paralar bütçeni epey rahatlatacaktır. Farklı kültürlerle kuracağın ticaret ağları sana uzun vadeli bir kazanç kapısı sunuyor.

Peki ya aşk? Fikir ayrılıkları ilişkinin temelini sarsabilir. İlişkin varsa, partnerinle inançlar veya gelecek planları üzerine yapacağın bir tartışma aranızdaki ipleri fena halde gerebilir. Bir yandan ona kızacak bir yandan da anlaşılmadığını hissedeceksin. Ama bekarsan, farklı bir şehirden gelen sıra dışı bir karakterle flört edebilirsin lakin uzaklık sorunları kısa sürede hevesini kırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...