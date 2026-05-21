22 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
21.05.2026 - 18:01
Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Mayıs Cuma gününüz nasıl geçecek? 22 Mayıs Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Neptün ile karesi seni sanatın, güzelliğin ve adaletin zirvesine taşıyor. Ortaklaşa yürüttüğün projelerde estetik dokunuşlarınla herkesi kendine hayran bırakacaksın. Lakin iş ortaklarının niyetlerinden emin olmadan şirketin şifrelerini veya ticari sırlarını kimseye açmamalısın.

Miras, vergi veya prim konularında kafanı karıştıran belirsizlikler gün içinde çözülecektir. Başkalarının kaynakları üzerinden yatırım yaparken adımlarını iki kez düşünmelisin. Diplomatik zekanı kullanarak krizleri kâra çevireceğin sihirli bir gün yaşıyorsun.

Peki ya aşk? Ruhsal ve fiziksel sınırların eridiği yoğun bir tutku seni bekliyor. İlişkin varsa partnerinle aranızdaki aşk o kadar derinleşecek ki kelimelere ihtiyaç bile duymayacaksınız. Bekarsan ruhunu sarsacak ve seni bambaşka dünyalara taşıyacak karizmatik bir insanla tanışıp sarsılmaz bir aşka düşebilirsin. Büyüleyici bir romantizm başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

