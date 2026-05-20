Sevgili Terazi, bugün Güneş İkizler transiti mesafelerin aşkınla arasına aşılmaz dağlar örmesine neden oluyor. Uzak mesafe ilişkisi yürütüyorsan aranızdaki kopukluk ayrılık çanlarının acı acı çalmasına neden olacaktır. Galiba yürümeyen bir arabayı itmekten vazgeçmelisin.

Bekarsan ufkunu açacağını sandığın bir insanın aslında sadece yalanlar söylediğini görerek hayal kırıklığı yaşayabilirsin. İnsanların taktığı maskelerin düştüğünü görmek ruhunu sızlatabilir. Haliyle bu durum güvenini kırabilir, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…