Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 21 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.05.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? 21 Mayıs Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş İkizler transiti vizyonunu değiştirirken seni bürokratik engellerle sınıyor. Yurt dışı planlarında veya akademik süreçlerde ani iptaller moralini fena halde bozabilir. Adalet arayışında hayal kırıklığına uğrayabileceğin sarsıcı bir gün seni bekliyor.

İmzalayacağın sözleşmelerin küçük puntolarla yazılmış detaylarına dikkat etmezsen maddi kayıplar yaşayabilirsin. Farklı kültürlerden insanlarla giriştiğin ticari işlerde ciddi iletişim kazaları kapıda bekliyor. İnsanlara çok çabuk güvenmenin bedelini ödeyebilirsin.

Peki ya aşk? Mesafeler aşkla arasına aşılmaz dağlar örebilir. Uzak mesafe ilişkisi yürütüyorsan aranızdaki kopukluk ayrılık çanlarının çalmasına neden olacaktır. Bekarsan ufkunu açacağını sandığın bir insanın aslında sadece yalanlar söylediğini görerek hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Gerçekleri görmek ruhunu sızlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın