Sevgili Terazi, bugün Güneş İkizler transiti vizyonunu değiştirirken seni bürokratik engellerle sınıyor. Yurt dışı planlarında veya akademik süreçlerde ani iptaller moralini fena halde bozabilir. Adalet arayışında hayal kırıklığına uğrayabileceğin sarsıcı bir gün seni bekliyor.

İmzalayacağın sözleşmelerin küçük puntolarla yazılmış detaylarına dikkat etmezsen maddi kayıplar yaşayabilirsin. Farklı kültürlerden insanlarla giriştiğin ticari işlerde ciddi iletişim kazaları kapıda bekliyor. İnsanlara çok çabuk güvenmenin bedelini ödeyebilirsin.

Peki ya aşk? Mesafeler aşkla arasına aşılmaz dağlar örebilir. Uzak mesafe ilişkisi yürütüyorsan aranızdaki kopukluk ayrılık çanlarının çalmasına neden olacaktır. Bekarsan ufkunu açacağını sandığın bir insanın aslında sadece yalanlar söylediğini görerek hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Gerçekleri görmek ruhunu sızlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...