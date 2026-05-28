Sevgili Terazi, bugün Venüs ile Satürn karesi ofisteki takım çalışmalarını reddederek bireysel bir rekabetin içine girmeni destekliyor. Kendi inisiyatifinle yürüteceğin projelerde rakiplerine meydan okuyarak ihaleleri tek başına kazanacaksın. Bağımsızlığın gücü sana inanılmaz bir finansal ivme kazandırıyor. Yalnız çalışmak üretkenliğini arşa çıkarıyor.

Cuma akşamını zorlu doğa sporları ya da bireysel antrenmanlarla fiziksel sınırlarını test ederek geçirmeye ne dersin? Ter atarak bedenindeki tüm stresi dışarı atman zihnine eşsiz bir berraklık sunacaktır. Kendi gücünü keşfettiğin enerjik saatler yaşıyorsun. Hareket etmek ruhuna şifa sunuyor.

Peki ya aşk? Bugün Venüs ile Satürn karesi tutkulu çekişmeler ve tatlı inatlaşmalarla kalbini hızlandırıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki fikir ayrılıkları ilişkinize harika bir dinamizm katarak aşk ateşini harlayacaktır. Bekarsan, sana sürekli meydan okuyan ve zekasıyla seni zorlayan birisiyle unutulmaz bir flört hikayesine başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...