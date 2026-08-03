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Terazi Burcu right-white
4 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 

4 Ağustos Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay ilişkiler alanında ilerliyor ve karşındaki kişiyi merkeze taşıyor. İlişkin varsa, partnerin bugün bir konuda alışılmadık biçimde net bir tavır alabilir. Sen her zaman ortayı bulmaya çalışırsın ama o bugün ortada durmuyor. Onun bu netliği seni önce rahatsız edebilir; ancak ne istediğini açıkça bilmesi aslında ilişkinize netlik kazandırıyor. Ona hak vermek zorunda değilsin, sadece söylediğini gerçekten dinlemelisin.

Bekarsan, biri senden beklentisini dolambaçlı yollara sapmadan söyleyebilir. Bu doğrudanlık, belirsizlikten yorulmuş sana çok iyi gelecek. Karşılığında senin de aynı açıklıkla ne istediğini söylemen gerekiyor. Bugün nazik olmakla net olmak arasında bir çelişki olmadığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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