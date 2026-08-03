Sevgili Terazi, bugün Ay ilişkiler alanında ilerliyor ve karşındaki kişiyi merkeze taşıyor. İlişkin varsa, partnerin bugün bir konuda alışılmadık biçimde net bir tavır alabilir. Sen her zaman ortayı bulmaya çalışırsın ama o bugün ortada durmuyor. Onun bu netliği seni önce rahatsız edebilir; ancak ne istediğini açıkça bilmesi aslında ilişkinize netlik kazandırıyor. Ona hak vermek zorunda değilsin, sadece söylediğini gerçekten dinlemelisin.

Bekarsan, biri senden beklentisini dolambaçlı yollara sapmadan söyleyebilir. Bu doğrudanlık, belirsizlikten yorulmuş sana çok iyi gelecek. Karşılığında senin de aynı açıklıkla ne istediğini söylemen gerekiyor. Bugün nazik olmakla net olmak arasında bir çelişki olmadığını göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…