Sevgili Terazi, Ay bugün ilişkiler alanında ilerliyor ve karşındaki kişiyi merkeze taşıyor. İş hayatında bir ortakla ya da bir müşteriyle yapacağın görüşme öne çıkıyor. Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık ise uzak bir konuyla yakın çevren arasında gerginlik yaratabilir; iki farklı beklenti arasında sıkışabilirsin. Bugün ikisini aynı anda memnun etmeye çalışmamalısın.

Maddi konularda ortaklaşa alınacak bir karar gündeme geliyor. Karşı tarafın önerdiği koşullar sana tam uygun gelmeyebilir. Baştan itiraz etmen, sonradan pişman olmandan çok daha iyi.

Aşk hayatında karşındakinin sesi daha yüksek çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerin bugün bir konuda net bir tavır alabilir; ona hak vermek zorunda değilsin ama dinlemelisin. Bekar bir Terazi burcu isen, biri senden beklentisini açıkça söyleyebilir ve bu netlik seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…