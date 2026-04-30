Sevgili Terazi, bugün biz kavramından ziyade ben diyebilmek ruhunu muazzam şekilde rahatlatabilir. İlişkin varsa partnerine bağlı olduğun noktaları tespit edip kendi alanını ilan etmen bağdaki saygıyı tazeleyecektir.

Bekarsan bir başkasıyla bütünleşme arzusunu erteleyip hayatın tadını tek başına çıkardığında asıl çekim gücüne kavuşacaksın. Yalnızlık bu ara sana daha iyi gelebilir ve seni çok daha çekici kılabilir. Kendi merkezinde durduğun sürece çevren sana hayranlık duyacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…