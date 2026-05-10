11 - 17 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
10.05.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 11 Mayıs - 17 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Mayıs - 17 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu haftanın başında finansal ortaklıklar veya paylaşılan kaynaklar konusunda içini rahatlatan adil geri dönüşler alıyorsun. Hafta sonunda Yeni Ay enerjisiyle maddi dengeni uzun vadede güvence altına alacak sağlam bir bütçe sistemi kuruyorsun. Paranı yönetme konusundaki profesyonel tavrın kazancını kalıcı hale getiriyor.

Merkür ve Jüpiter etkileşimi ruhsal ağırlıklarından arınmak adına yazmak veya konuşmak gibi yapıcı ifade yollarını seçmeni teşvik ediyor. Vücudunun su dengesini özenle korumak böbreklerinin ve cildinin tazelenmesine sessizce yardımcı oluyor. İfade gücünü fiziksel sağlığına hizmet edecek şekilde yönlendiriyorsun.

Peki ya aşk? Venüs ile Chiron arasındaki uyumlu açı ilişkilerdeki alma-verme dengesinde geçmişten kalan hassas kırgınlıkları empatiyle sarmanı sağlıyor. Partnerinle paylaştığın kırılganlıklar estetik ve uyumlu bir ruhsal birleşmeye zemin hazırlıyor. Bekar Teraziler için ise yaralı ruhları şifalandıran zarif ve asil tanışmalar gündeme geliyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

