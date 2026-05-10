Sevgili Terazi, bu hafta Venüs ile Chiron arasındaki uyumlu açı ilişkilerdeki alma-verme dengesinde geçmişten kalan hassas kırgınlıkları empatiyle sarmanı sağlıyor. İlişkin varsa, partnerinle paylaştığın kırılganlıklar estetik ve uyumlu bir ruhsal birleşmeye zemin hazırlayacaktır. İlişkindeki dengeyi nezaketle kurmak aranızdaki bağı mucizevi şekilde güçlendirecektir.

Ancak henüz bir ilişkin yoksa, yaralı ruhları şifalandıran zarif ve asil tanışmalar gündeme gelebilir. Ruhsal bütünlüğü yakalamak adına kalbini yeni tanışmalara şeffafça açacaksın. Karşılıklı şefkatin yarattığı asil iklimde aşkın en saf halini yaşama şansı bulacaksın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…