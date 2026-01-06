onedio
Kristen Stewart'ın Kış Günü Tercih Ettiği Transparan Kıyafet Dile Düştü!

06.01.2026

Kristen Stewart, kış ortasında tercih ettiği transparan kombiniyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Soğuk havaya aldırmayan ünlü oyuncunun iddialı tarzı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kristen Stewart, son yıllarda sadece oyunculuğuyla değil, magazin dünyasındaki görünürlüğüyle de adından sıkça söz ettiren oyunculardan.

Genç yaşta attığı büyük adımlarla Hollywood’un zirvesine çıkan Stewart, bugün hem kırmızı halıların hem de ekranların çok konuşulan yüzlerinden.

Kristen Stewart’ın kariyerindeki büyük kırılma noktası kuşkusuz Alacakaranlık (Twilight) serisinde canlandırdığı Bella Swan karakteriydi. Bu rolle dünya çapında dev bir hayran kitlesine ulaşan Stewart, ardından yer aldığı yapımlarla da çok konuşuldu.

Snow White and the Huntsman, Personal Shopper, Spencer ve Seberg gibi projelerle bağımsız sinemaya yönelen oyuncu, özellikle Spencer filmindeki Prenses Diana performansıyla eleştirmenlerden tam not almıştı.

Ancak Stewart’ı son dönemde magazin gündeminin merkezine taşıyan şey yalnızca rolleri değil.

Son zamanlarda imaj değişiklikleri ve tarzıyla dikkat çeken Kristen Stewart'ın transparan detaylı tarzı gündeme oturdu.

Özel hayatını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, katıldığı davetler ve objektiflere yansıyan görüntüleriyle Hollywood magazininin sık takip edilen isimleri arasında yerini alan Kristen Stewart'ın son fotoğrafları X kullanıcılarına goygoy çıkardı.

