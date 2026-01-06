onedio
Usta Tiyatrocu Haldun Dormen Hastaneye Kaldırıldı

Usta Tiyatrocu Haldun Dormen Hastaneye Kaldırıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.01.2026 - 12:47

Sanat hayatında 70 yılı aşkın süredir aktif olan ve “Devlet Sanatçısı” unvanına sahip Haldun Dormen’in hastaneye kaldırıldığı haberleri sanat camiasında ve sevenleri arasında endişe yarattı.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, hakkında çıkan sağlık sorunu haberleriyle sevenlerini korkuttu.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, hakkında çıkan sağlık sorunu haberleriyle sevenlerini korkuttu.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Haldun Dormen, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi altına alındı. 97 yaşındaki sanatçının geçirdiği bir enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Doktorların Dormen’in sağlık durumunu yakından takip ettiği, durumunun ise stabil olduğu iddia edildi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
