onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Ozan Akbaba Yüzü Olduğu Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazanacak!

Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Ozan Akbaba Yüzü Olduğu Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazanacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.01.2026 - 15:57

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ile ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ozan Akbaba, bu kez oyunculuğuyla değil, iddialı reklam anlaşmasıyla gündemde. Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, başrol performansıyla dikkatleri üzerine çeken Akbaba’nın yüzü olduğu ve çekimleri bugün başlayan bir konut finansmanı reklamından milyonlar kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: GazeteMagazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde ekranların dikkat çeken işlerinden Uzak Şehir’deki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, dizide canlandırdığı Cihan karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Son dönemde ekranların dikkat çeken işlerinden Uzak Şehir’deki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, dizide canlandırdığı Cihan karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturarak sezona damga vurdu.

Televizyondaki bu yükselişini sinemayla da destekleyen Ozan Akbaba, son olarak Bak Postacı Geliyor filminde rol almıştı.

Uzak Şehir ile kariyerinin zirvesini yaşayan Ozan Akbaba, bu kez reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Uzak Şehir ile kariyerinin zirvesini yaşayan Ozan Akbaba, bu kez reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Başarılı oyuncunun, yüzü olduğu ve çekimleri bugün başlayan bir konut finansmanı reklamından tam 30 milyon TL kazanacağı iddia edildi. Gazete Magazin’den Umut Ünver'in özel haberine göre; hem ekrandaki güçlü performansı hem de geniş hayran kitlesiyle markaların radarına giren Akbaba, son dönemin en yüksek reklam gelirlerinden birine imza atmış oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
.

Bu sene kazandıkları ile bir ömür yaşar gibi..