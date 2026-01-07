Uzak Şehir'in Yıldız İsmi Ozan Akbaba Yüzü Olduğu Reklam Anlaşmasından Milyonlar Kazanacak!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir ile ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ozan Akbaba, bu kez oyunculuğuyla değil, iddialı reklam anlaşmasıyla gündemde. Gazetemagazin'den Umut Ünver'in haberine göre, başrol performansıyla dikkatleri üzerine çeken Akbaba’nın yüzü olduğu ve çekimleri bugün başlayan bir konut finansmanı reklamından milyonlar kazanacağı öğrenildi.
Kaynak: GazeteMagazin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde ekranların dikkat çeken işlerinden Uzak Şehir’deki performansıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba, dizide canlandırdığı Cihan karakteriyle büyük beğeni topluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir ile kariyerinin zirvesini yaşayan Ozan Akbaba, bu kez reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu sene kazandıkları ile bir ömür yaşar gibi..