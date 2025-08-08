Amerika Vatandaşı Olsaydın Adın Ne Olurdu?
Her ismin bir hikayesi, bir anlamı, bir enerjisi vardır. Peki, sen Amerika’da doğsaydın, bu hikayenin baş kahramanı olarak hangi isimle tanınırdın? Bu testte vereceğin cevaplara göre sana en uygun Amerikan ismini buluyoruz!
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seç!
2. En çok vakit geçirmeyi sevdiğin ortam?
3. Hangi yemek sana daha çok hitap ediyor?
4. En çok kullandığın sosyal medya uygulaması?
5. Hangi renk seni en iyi anlatır?
6. Hangi film tarzı favorin?
7. En sevdiğin gün?
8. Hayatta seni en çok motive eden şey?
9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
10. Bir kitap yazsan konusu ne olurdu?
Olivia
Madison
Grace
Harper
Ethan
Mason
Lucas
Elijah
