MART
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 İl İçin Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı Yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 İl İçin Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 19:57

Meteoroloji raporuna göre, yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise yağış bekleniyor; yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji soğuk geçecek ve kar beklenen bölgeleri açıkladı.

Meteoroloji soğuk geçecek ve kar beklenen bölgeleri açıkladı.

Meteorolojiye göre, yurdun kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise yağış bekleniyor; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

9 il için de kar ve sağanak yağış uyarısı geldi.

9 il için de kar ve sağanak yağış uyarısı geldi.

MGM’nin kar ve sağanak yağış beklediği iller şöyle:

Trabzon (kar ve karla karışık yağmur)

Van (kar)

Siirt (kar ve sağanak yağış)

Bitlis (kar)

Hakkari (kar)

Şırnak (kar ve sağanak yağış)

Samsun (sağanak yağış)

Ordu (yağmur)

Giresun (yağmur)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın