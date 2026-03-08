Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 İl İçin Kar ve Sağanak Yağış Uyarısı Yaptı
Meteoroloji raporuna göre, yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise yağış bekleniyor; yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji soğuk geçecek ve kar beklenen bölgeleri açıkladı.
9 il için de kar ve sağanak yağış uyarısı geldi.
