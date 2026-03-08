İran'da Rafine Saldırısı Sonrası Hava Karardı Güneş Görünmüyor: Asit Yağmuru Türkiye'yi Etkiler mi?
İran’ın başkenti Tahran’daki petrol tesislerinin ABD ve İsrail tarafından hedef alınmasının ardından bazı rafinerilerde çıkan yangınlar devam ediyor. Yangınların ardından bölgede görülen yağışların kimyasal risk taşıyabileceğine dair uyarılar yapılırken, uzmanlar mevcut meteorolojik şartlar doğrultusunda kirleticilerin Türkiye’ye ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran Kızılayı ise rafinerilerdeki yangınlar nedeniyle vatandaşlara açık alanlarda bulunmamaları yönünde uyarı yaptı.
Gazeteci Ruşen Takva, rafineriye yapılan saldırıdan sonra "İran'da bugün güneş doğmadı" diye durumu açıkladı.
Türkiye'ye ulaşması beklenmiyor.
"Türkiye tehdit altında değil"
