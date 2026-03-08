MART
İran'da Rafine Saldırısı Sonrası Hava Karardı Güneş Görünmüyor: Asit Yağmuru Türkiye'yi Etkiler mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 18:30

İran’ın başkenti Tahran’daki petrol tesislerinin ABD ve İsrail tarafından hedef alınmasının ardından bazı rafinerilerde çıkan yangınlar devam ediyor. Yangınların ardından bölgede görülen yağışların kimyasal risk taşıyabileceğine dair uyarılar yapılırken, uzmanlar mevcut meteorolojik şartlar doğrultusunda kirleticilerin Türkiye’ye ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Kızılayı ise rafinerilerdeki yangınlar nedeniyle vatandaşlara açık alanlarda bulunmamaları yönünde uyarı yaptı.

Gazeteci Ruşen Takva, rafineriye yapılan saldırıdan sonra "İran'da bugün güneş doğmadı" diye durumu açıkladı.

Türkiye'ye ulaşması beklenmiyor.

CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, yangınlar sonucu atmosfere karışan kirleticilerin rüzgâr ve meteorolojik koşullara bağlı olarak farklı bölgelere taşınabileceğini söyledi. Şen, mevcut analizlere göre şu anki hava şartlarında bu kirleticilerin Türkiye’ye yönelmediğini ifade etti.

Kirleticilerin yükselen hava hareketleriyle yaklaşık 1.000 ila 3.000 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini belirten Şen, bulut seviyesine ulaşmaları durumunda su damlacıklarıyla birleşerek asit yağışlarına neden olabileceğini aktardı. Ancak bu maddelerin çıktıkları bölgede yağışla birlikte büyük bir zarar oluşturmasının beklenmediğini, daha çok taşındıkları uzak bölgelerde etkili olabileceğini dile getirdi.

"Türkiye tehdit altında değil"

