İran'da Rafine Saldırısı Sonrası Hava Karardı Güneş Görünmüyor: Asit Yağmuru Türkiye'yi Etkiler mi?

CNN Türk’e konuşan Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, yangınlar sonucu atmosfere karışan kirleticilerin rüzgâr ve meteorolojik koşullara bağlı olarak farklı bölgelere taşınabileceğini söyledi. Şen, mevcut analizlere göre şu anki hava şartlarında bu kirleticilerin Türkiye’ye yönelmediğini ifade etti.

Kirleticilerin yükselen hava hareketleriyle yaklaşık 1.000 ila 3.000 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini belirten Şen, bulut seviyesine ulaşmaları durumunda su damlacıklarıyla birleşerek asit yağışlarına neden olabileceğini aktardı. Ancak bu maddelerin çıktıkları bölgede yağışla birlikte büyük bir zarar oluşturmasının beklenmediğini, daha çok taşındıkları uzak bölgelerde etkili olabileceğini dile getirdi.