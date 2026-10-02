Trabzonspor Başkanıyken Beğenmediği Hakemleri "FETÖCÜ" Diye Şikayet Etmiş: "Hepsini Temizlemeni İstiyorum"
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlar, hakem soruşturmasında yeni bir sayfa açtı.
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Yazışmalar nasıl ortaya çıktı?
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Mesajlarda ne yazıyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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