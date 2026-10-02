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Trabzonspor Başkanıyken Beğenmediği Hakemleri "FETÖCÜ" Diye Şikayet Etmiş: "Hepsini Temizlemeni İstiyorum"

Trabzonspor Başkanıyken Beğenmediği Hakemleri "FETÖCÜ" Diye Şikayet Etmiş: "Hepsini Temizlemeni İstiyorum"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 21:07
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yazışmaları ortaya çıktı. Mesajlar, hakem soruşturmasında yeni bir sayfa açtı.

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Yazışmalar nasıl ortaya çıktı?

Yazışmalar nasıl ortaya çıktı?

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Hacıosmanoğlu Trabzonspor başkanlığı döneminde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not almıştı. Bu listeyi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya mesajla ileten Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları, Gündoğdu'nun gözaltında bulunduğu günlerde ortaya çıktı.

Mesajlarda ne yazıyor?

Mesajlarda ne yazıyor?

Yazışmada önce Gündoğdu 'Aldım başkanım' yazdı. Hacıosmanoğlu bu mesaja 'Başkanım sana söylediğim liste bu operasyonu feto yaptırdı hepsini temizlemeni istiyorum' diye karşılık verdi. Gündoğdu 'Alındı anlaşıldı başkanım' yanıtını verdi, Hacıosmanoğlu 'Kolay gelsin' dedi, Gündoğdu da 'Sağolun başkanım' diye yazdı. Gündoğdu son mesajında 'Başkanım, Müsait olduğunuzda whatup veya Face den aramak isterim' ifadesini kullandı.

Dosyada başka bir mesaj daha var.

Dosyada başka bir mesaj daha var.

Aynı soruşturmaya ait ve daha önce basına yansıyan bir WhatsApp yazışması da bulunuyor. Bu yazışmada Hacıosmanoğlu'nun hakem Özgür Yankaya için 'Bu adamı istemiyoruz' dediği, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Yankaya'nın hem maçlardan hem VAR görevlerinden alınmasını istediğini yazdığı öne sürüldü. Gündoğdu'nun ise tartışmalı pozisyonlara ilişkin teknik değerlendirmelerle karşılık verdiği ve yorumcu Erman Toroğlu'nun da aynı görüşte olduğunu yazdığı aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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