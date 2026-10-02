Trabzonspor Başkanıyken Beğenmediği Hakemleri "FETÖCÜ" Diye Şikayet Etmiş: "Hepsini Temizlemeni İstiyorum"

Aynı soruşturmaya ait ve daha önce basına yansıyan bir WhatsApp yazışması da bulunuyor. Bu yazışmada Hacıosmanoğlu'nun hakem Özgür Yankaya için 'Bu adamı istemiyoruz' dediği, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Yankaya'nın hem maçlardan hem VAR görevlerinden alınmasını istediğini yazdığı öne sürüldü. Gündoğdu'nun ise tartışmalı pozisyonlara ilişkin teknik değerlendirmelerle karşılık verdiği ve yorumcu Erman Toroğlu'nun da aynı görüşte olduğunu yazdığı aktarıldı.