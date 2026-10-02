İçine Girenler Kendini Cennet Bahçesinde Sanıyor: Kırşehir'deki Bu Caminin İlham Kaynağı Bir Ayet
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Kırşehir'deki bir caminin kapısından girenler kendini bir anda bahar bahçesinde buluyor.
Yenice Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii, Bakara Suresi'nden esinlenerek yenilenen iç mekânıyla son yıllarda hem cemaatin hem de meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Tavandaki bulutlardan mihraptaki şelaleye kadar her ayrıntı cennet tasviri üzerine kurulmuş.
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Tavanda Bulutlar, Mihrapta Şelale
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İlham Kaynağı Bakara Suresi'nin 22. Ayeti
Kerpiç Camiden Ziyaretçi Akınına
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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