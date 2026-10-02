İçine Girenler Kendini Cennet Bahçesinde Sanıyor: Kırşehir'deki Bu Caminin İlham Kaynağı Bir Ayet

Hamidiye Camii, II. Abdülhamid döneminde kerpiçten inşa edilmişti. Bugünkü görünümüne 2017'de yapılan yenilemeyle kavuştu.

Değişimin etkisi kısa sürede görüldü. 50 yıldır mahallede yaşayan Hidayet Cihan, yenilemeden sonra özellikle öğle, ikindi ve cuma namazlarında cemaatin belirgin biçimde arttığını anlatıyor. Mimariyi merak edip yalnızca görmek için gelenler de az değil.

Cami ibadetin yanı sıra eğitime de ev sahipliği yapıyor. Öğrenci Alptekin Kırıcı gibi pek çok çocuk, her yaz burada düzenlenen Kur'an kurslarına katılıyor.

Kırşehir'e yolu düşenler, Hamidiye Camii'ni 13. yüzyılda gözlemevi olarak da kullanılan Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Türbesi gibi şehrin tarihi duraklarıyla aynı rotaya ekleyebilir.