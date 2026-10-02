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İçine Girenler Kendini Cennet Bahçesinde Sanıyor: Kırşehir'deki Bu Caminin İlham Kaynağı Bir Ayet

İçine Girenler Kendini Cennet Bahçesinde Sanıyor: Kırşehir'deki Bu Caminin İlham Kaynağı Bir Ayet

Kırşehir
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:46
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Kırşehir'deki bir caminin kapısından girenler kendini bir anda bahar bahçesinde buluyor.

Yenice Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii, Bakara Suresi'nden esinlenerek yenilenen iç mekânıyla son yıllarda hem cemaatin hem de meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Tavandaki bulutlardan mihraptaki şelaleye kadar her ayrıntı cennet tasviri üzerine kurulmuş.

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Tavanda Bulutlar, Mihrapta Şelale

Tavanda Bulutlar, Mihrapta Şelale

Caminin içine adım atan ziyaretçileri önce sarmaşık yapraklarıyla süslenmiş giriş karşılıyor. Başınızı kaldırdığınızda tavanda bulutlarla kaplı bir gökyüzü görüyorsunuz.

Mihrabın iki yanında yükselen servi ağaçlarının arasından bir şelale akıyor. Minber de ağaç gövdesini andıran dokusuyla bu doğa temasına uyum sağlıyor. Zemini kaplayan çimen yeşili halılar ise camiyi bir ibadethaneden çok, baharın en canlı günündeki bir bahçeye dönüştürüyor.

Mihrap duvarındaki uzun, kemerli pencerelerden giren gün ışığı da bu bahçe hissini tamamlıyor.

İlham Kaynağı Bakara Suresi'nin 22. Ayeti

İlham Kaynağı Bakara Suresi'nin 22. Ayeti

Tasarımın çıkış noktası Bakara Suresi'nin 22. ayeti. Ayette yeryüzünün insanlara bir döşek, göğün bir tavan kılındığı ve gökten indirilen suyla türlü ürünlerin bitirildiği anlatılıyor.

İç mekândaki yeşil zemin, bulutlu tavan ve mihraptaki su tasviri bu anlatımı adeta görselleştiriyor. Yani tasarımın her unsuru ayetteki üç imgeye dayanıyor: yer, gök ve su.

Dışarıda ise cephedeki büyük 'Allah' yazısı, camiye yaklaşanları daha kapıya varmadan karşılıyor.

Kerpiç Camiden Ziyaretçi Akınına

Kerpiç Camiden Ziyaretçi Akınına

Hamidiye Camii, II. Abdülhamid döneminde kerpiçten inşa edilmişti. Bugünkü görünümüne 2017'de yapılan yenilemeyle kavuştu.

Değişimin etkisi kısa sürede görüldü. 50 yıldır mahallede yaşayan Hidayet Cihan, yenilemeden sonra özellikle öğle, ikindi ve cuma namazlarında cemaatin belirgin biçimde arttığını anlatıyor. Mimariyi merak edip yalnızca görmek için gelenler de az değil. 

Cami ibadetin yanı sıra eğitime de ev sahipliği yapıyor. Öğrenci Alptekin Kırıcı gibi pek çok çocuk, her yaz burada düzenlenen Kur'an kurslarına katılıyor.

Kırşehir'e yolu düşenler, Hamidiye Camii'ni 13. yüzyılda gözlemevi olarak da kullanılan Cacabey Medresesi ve Ahi Evran Türbesi gibi şehrin tarihi duraklarıyla aynı rotaya ekleyebilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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