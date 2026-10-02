Casper Excalibur Modelleri Karşılaştırması: G920, G915, G880, G870

Soğutma teknolojisi güçlü dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?

Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870'in dördünde de Casper'ın FrostFlux Cooling Architecture soğutma sistemi bulunuyor. Excalibur G915'te 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 adet 0.2 mm fan bıçağı ve 140.000 mm² yüzey alanı var. Excalibur G920'de ise 2 adet 12V FrostFlux fan ve 4 hava çıkışı yer alıyor; Casper, G920'nin fan sesinin 52 dB altında kaldığını belirtiyor.

Aydınlatmalı klavyesi olan dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?

Dört Casper Excalibur modelinde de RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye standart geliyor. En geniş seçenek Excalibur G915'te: 4 bölgeli aydınlatma, 16.7 milyon renk ve tuş bazında anti-ghosting. G920, G880 ve G870'te 3 bölgeli, 65.026 renkli RGB klavye bulunuyor; G880 ve G870'te ayrıca 6 farklı RGB modu var.

Şarjı en uzun süre giden Casper oyun bilgisayarı hangisi?

Batarya kapasitesine bakıldığında Casper Excalibur G915, 80 Whr ile serinin en büyük bataryasına sahip. Bu değer G920 ve G880'in 63.05 Whr'lik bataryasından yaklaşık %27, G870'in 61.53 Whr'lik bataryasından yaklaşık %30 daha yüksek. Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu ve tam performans için şarjda kullanılması gerektiğini de belirtiyor.

Hafif dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?

Casper Excalibur G915, 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle serinin en ince modeli. G880 ve G870 23.9 mm, G920 ise 27.9 mm kalınlığında. Excalibur G915, 16 inç ekranı 15.6 inç'e yakın kompakt bir gövdede sunduğu için laptopunu sık taşıyanlar için öne çıkıyor.

Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?

Casper'ın ürün sayfalarına göre Excalibur G920, G915, G880 ve G870 ile birlikte 1 aylık PC Game Pass sunuluyor. PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sağlıyor. Kampanya koşulları dönemsel olarak değişebildiği için satın almadan önce güncel ürün sayfasını kontrol etmekte fayda var.

Hem iş hem oyun için tek cihaz hangisi?

İşi ve oyunu tek cihazda toplamak isteyenler için Casper Excalibur G915 dengeli bir seçenek çünkü hafif gövdesi, 16:10 ekranı, Thunderbolt 4 portu ve Windows 11 Pro Copilot+ PC seçeneği bulunuyor. Daha ağır iş yükleri ve çoklu ekran düzeni isteyenler için ise Excalibur G920, aynı anda 3 monitör desteği ve %100 DCI-P3 ekranıyla öne çıkıyor.