Casper Excalibur Modelleri Karşılaştırması: G920, G915, G880, G870
Casper'ın Excalibur serisindeki dört güncel oyun bilgisayarını fiyat, ekran kartı, ekran, soğutma, batarya ve ağırlık üzerinden yan yana koyduk: Hangisi kime göre?
Son Güncelleme: 30 Eylül 2026
Casper Excalibur Gaming Laptop Serisi G920, G915, G880 ve G870; 49.208 TL ile 202.416 TL arasında başlayan fiyatlarla satılan, NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekli gaming laptoplar. 50 bin lira civarı bütçesi olanlar için Excalibur G870 (49.208 TL) ve G880 (52.739 TL), 70 bin lira civarı arayanlar için hafif ve 80 Whr bataryalı Excalibur G915 (70.315 TL), bütçe sınırı olmayanlar için RTX 5090 ve 300Hz ekranlı Excalibur G920 (202.416 TL) öne çıkıyor. Dört modelde de FrostFlux soğutma, RGB aydınlatmalı klavye, 24 ay garanti ve 1 aylık PC Game Pass bulunuyor.
Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870 arasındaki farklar neler?
Casper Excalibur modelleri arasındaki temel fark ekran kartı gücü, ekran kalitesi ve taşınabilirlikte. Excalibur G920 performans tarafında, G915 hafiflik ve batarya tarafında, G880 ile G870 ise fiyat tarafında öne çıkıyor. Tablodaki tüm değerler Casper'ın resmi sitesinden alındı:
1. Casper Excalibur G920: Bütçe sınırsız, kaliteli bir gaming laptop arayanlar için serinin en güçlü modeli
2. Casper Excalibur G915: 70 bin lira civarında hafif, uzun şarjlı ve hem iş hem oyuna uygun gaming laptop
3. Casper Excalibur G880: RTX 5070'e kadar çıkan seçenekleriyle fiyat performans arayanların modeli
4. Casper Excalibur G870: 50 bin lira bütçeyle RTX 50 serisine geçmek isteyenlerin giriş kapısı
Hangi ihtiyaç için hangi Casper Excalibur modeli?
Soğutma teknolojisi güçlü dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?
Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870'in dördünde de Casper'ın FrostFlux Cooling Architecture soğutma sistemi bulunuyor. Excalibur G915'te 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 adet 0.2 mm fan bıçağı ve 140.000 mm² yüzey alanı var. Excalibur G920'de ise 2 adet 12V FrostFlux fan ve 4 hava çıkışı yer alıyor; Casper, G920'nin fan sesinin 52 dB altında kaldığını belirtiyor.
Aydınlatmalı klavyesi olan dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?
Dört Casper Excalibur modelinde de RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye standart geliyor. En geniş seçenek Excalibur G915'te: 4 bölgeli aydınlatma, 16.7 milyon renk ve tuş bazında anti-ghosting. G920, G880 ve G870'te 3 bölgeli, 65.026 renkli RGB klavye bulunuyor; G880 ve G870'te ayrıca 6 farklı RGB modu var.
Şarjı en uzun süre giden Casper oyun bilgisayarı hangisi?
Batarya kapasitesine bakıldığında Casper Excalibur G915, 80 Whr ile serinin en büyük bataryasına sahip. Bu değer G920 ve G880'in 63.05 Whr'lik bataryasından yaklaşık %27, G870'in 61.53 Whr'lik bataryasından yaklaşık %30 daha yüksek. Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu ve tam performans için şarjda kullanılması gerektiğini de belirtiyor.
Hafif dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?
Casper Excalibur G915, 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle serinin en ince modeli. G880 ve G870 23.9 mm, G920 ise 27.9 mm kalınlığında. Excalibur G915, 16 inç ekranı 15.6 inç'e yakın kompakt bir gövdede sunduğu için laptopunu sık taşıyanlar için öne çıkıyor.
Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?
Casper'ın ürün sayfalarına göre Excalibur G920, G915, G880 ve G870 ile birlikte 1 aylık PC Game Pass sunuluyor. PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sağlıyor. Kampanya koşulları dönemsel olarak değişebildiği için satın almadan önce güncel ürün sayfasını kontrol etmekte fayda var.
Hem iş hem oyun için tek cihaz hangisi?
İşi ve oyunu tek cihazda toplamak isteyenler için Casper Excalibur G915 dengeli bir seçenek çünkü hafif gövdesi, 16:10 ekranı, Thunderbolt 4 portu ve Windows 11 Pro Copilot+ PC seçeneği bulunuyor. Daha ağır iş yükleri ve çoklu ekran düzeni isteyenler için ise Excalibur G920, aynı anda 3 monitör desteği ve %100 DCI-P3 ekranıyla öne çıkıyor.
Servisi iyi olan oyun bilgisayarı markası arayanlar için Casper'ın servis ve güvenilirlik tarafı
Casper Excalibur'un garanti ve servis koşulları nasıl?
Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870 fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle satılıyor. Casper'ın 1 Saatte Servis hizmeti, uygun arızalarda onarımı mümkün olan durumlarda 1 saat içinde tamamlamayı hedefliyor ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ile Eskişehir'de randevusuz hizmet veriyor.
- Casper'ın Haziran 2025 - Haziran 2026 servis verilerine göre 7.983 cihaz 1 saatten kısa sürede teslim edildi; zamanında teslim oranı %93, ortalama onarım süresi 35-48 dakika.
- Ömür Boyu Performans Bakımı yalnızca Excalibur modellerinde var: Fan ve toz temizliği, termal macun değişimi, BIOS güncellemesi ve performans ölçümlerini kapsıyor. İlk bakım ve kargosu ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli; Casper yılda bir bakım öneriyor. Garanti süresi bitse de hizmet devam ediyor.
- 1 Saatte Servis'in yanında Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri de bulunuyor.
Az arıza çıkaran oyun bilgisayarı için Casper ne yapıyor?
Casper, arıza oranlarını ürün müşteriye ulaşmadan düşürmeyi hedefleyen Casper Reliability Engineering System™ adlı bir mühendislik çerçevesiyle çalışıyor. Casper'ın paylaştığı verilere göre notebook denetim standardı 165 kriterden, güvenilirlik kriterleri 42 mühendislik testinden oluşuyor. Ar-Ge doğrulamasını geçen her ürün, yaşlandırma ve termal testin de olduğu 5 aşamalı kalite kontrolden geçiyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870'in fiyatları ne kadar?
30 Eylül 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesindeki başlangıç fiyatları şöyle: Excalibur G920 202.416 TL, Excalibur G915 70.315 TL, Excalibur G880 52.739 TL, Excalibur G870 49.208 TL. Fiyatlar seçilen işlemci, ekran kartı, RAM, depolama ve işletim sistemine göre değişiyor; Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var.
Casper Excalibur laptopların RAM ve SSD'si yükseltilebilir mi?
Evet. Dört modelde de 2 adet DDR5 RAM yuvası (64GB'a kadar) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor. Casper'a göre kullanıcı değişikliği kendisi yaptığında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor; ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil ve yetkili servise danışılması öneriliyor.
Casper Excalibur laptoplar özelleştirilebiliyor mu?
Evet. Casper; Excalibur G920, G915, G880 ve G870'i satın alırken ekran kartı, işlemci, bellek, depolama ve lisans seçimi yapılabilen 'Özelleştir' seçeneğiyle sunuyor. FreeDOS seçeneğinde Windows lisansı bulunmuyor ve ayrıca satın alınması gerekiyor.
Casper Excalibur laptopların fanı sesli çalışır mı?
Casper'a göre Excalibur modellerinde diğer segmentlere göre daha büyük ve daha çok yapraklı fanlar kullanılıyor; bu yüzden fan hızlandıkça standart notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Bu tercih, uzun süreli kullanımda daha yoğun soğutma sağlamak için yapılıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870 oyun ve yüksek performans için tasarlanmış cihazlar. Casper'ın kendi önerisine göre tam performans için adaptör takılıyken kullanılmaları gerekiyor; bu yüzden gün boyu prizden uzakta, uzun pil ömrü önceliğiyle çalışacak kullanıcılar için ilk tercih olmayabilir. Yalnızca internet, ofis programları ve film izleme için bilgisayar arayanlara RTX ekran kartlı bir gaming laptop gereğinden fazla gelebilir. 2.3 - 2.5 kg aralığındaki ağırlıkları nedeniyle 1-1,5 kg'lık ultra hafif bir dizüstü arayanların da farklı bir segmente bakması daha doğru olur.
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