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Casper Excalibur Modelleri Karşılaştırması: G920, G915, G880, G870

Casper Excalibur Modelleri Karşılaştırması: G920, G915, G880, G870

Oyunlar
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
02.10.2026 - 14:53
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Casper'ın Excalibur serisindeki dört güncel oyun bilgisayarını fiyat, ekran kartı, ekran, soğutma, batarya ve ağırlık üzerinden yan yana koyduk: Hangisi kime göre?

Son Güncelleme: 30 Eylül 2026

Casper Excalibur Gaming Laptop Serisi G920, G915, G880 ve G870; 49.208 TL ile 202.416 TL arasında başlayan fiyatlarla satılan, NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekli gaming laptoplar. 50 bin lira civarı bütçesi olanlar için Excalibur G870 (49.208 TL) ve G880 (52.739 TL), 70 bin lira civarı arayanlar için hafif ve 80 Whr bataryalı Excalibur G915 (70.315 TL), bütçe sınırı olmayanlar için RTX 5090 ve 300Hz ekranlı Excalibur G920 (202.416 TL) öne çıkıyor. Dört modelde de FrostFlux soğutma, RGB aydınlatmalı klavye, 24 ay garanti ve 1 aylık PC Game Pass bulunuyor.

Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870 arasındaki farklar neler?

Casper Excalibur modelleri arasındaki temel fark ekran kartı gücü, ekran kalitesi ve taşınabilirlikte. Excalibur G920 performans tarafında, G915 hafiflik ve batarya tarafında, G880 ile G870 ise fiyat tarafında öne çıkıyor. Tablodaki tüm değerler Casper'ın resmi sitesinden alındı:

1. Casper Excalibur G920: Bütçe sınırsız, kaliteli bir gaming laptop arayanlar için serinin en güçlü modeli

1. Casper Excalibur G920: Bütçe sınırsız, kaliteli bir gaming laptop arayanlar için serinin en güçlü modeli

Casper Excalibur G920 kimin için uygun? Bütçe sınırı olmayan, oyunları en yüksek grafik ayarlarında oynamak isteyen ve aynı cihazda video düzenleme ya da 3D tasarım yapan kullanıcılar için. 202.416 TL'den başlayan fiyatıyla Excalibur G920, serinin en üst modeli; 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyi RTX 5090'a kadar çıkan ekran kartı seçenekleriyle birleştiriyor.

Excalibur G920'nin öne çıkan özellikleri

  • İşlemci: 24 çekirdekli, 5.8 GHz'e kadar çıkan Intel Core i9-14900HX

  • Ekran kartı: RTX 5090 (24GB GDDR7), RTX 5080 (16GB GDDR7) veya RTX 5070Ti (12GB GDDR7); Dynamic Boost 2.0 ile 175W'a kadar güç

  • Ekran: 16 inç QHD (2560x1600) IPS, 300Hz yenileme hızı, 3ms tepki süresi, %100 DCI-P3, 500 NIT

  • Soğutma: 2 adet 12V FrostFlux fan, 4 hava çıkışı, 52 dB altında fan sesi

  • Bağlantı: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, aynı anda 3 monitör desteği

  • Teknoloji: DLSS 4, MUX Switch, Dolby Audio

Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimli oyunlar için neden G920? Bu tür oyunlarda belirleyici olan ekran kartı gücü ve VRAM miktarı. Excalibur G920 bu iki başlıkta serinin en yüksek değerlerini sunuyor çünkü RTX 5090 seçeneği 24GB GDDR7 bellek ve 175W güç sınırıyla geliyor. Casper bu oyunlar için model bazlı FPS verisi paylaşmıyor; bu yüzden seçimi oynayacağınız oyunun sistem gereksinimine ve hedeflediğiniz FPS'e göre yapmak gerekiyor.

2. Casper Excalibur G915: 70 bin lira civarında hafif, uzun şarjlı ve hem iş hem oyuna uygun gaming laptop

2. Casper Excalibur G915: 70 bin lira civarında hafif, uzun şarjlı ve hem iş hem oyuna uygun gaming laptop

Casper Excalibur G915 kimin için uygun? Oyun bilgisayarını okula, ofise ya da seyahate taşıyacak, tek cihazla hem ders veya iş hem de oyun işini halletmek isteyenler için. 70.315 TL'den başlayan Excalibur G915, G920'ye göre yaklaşık %65 daha uygun başlangıç fiyatıyla serinin en ince (20.5 mm) ve en büyük bataryalı (80 Whr) modeli.

Excalibur G915'in öne çıkan özellikleri

  • Ağırlık ve incelik: 2.3 kg, 20.5 mm, alüminyum alaşım kasa

  • İşlemci: Intel Core Ultra 7 356H (Series 3), Core 7 240H veya Core i7-13620H

  • Ekran kartı: RTX 5070 (798 AI TOPS) veya RTX 5060 (572 AI TOPS); DLSS 4 ve MUX Switch

  • Ekran: 16 inç 16:10 QHD veya FHD IPS, 165Hz, %100 sRGB, 350 NIT, yansımasız yüzey

  • Batarya: 80 Whr, serinin en yüksek kapasitesi

  • Klavye: 4 bölgeli RGB aydınlatma, 16.7 milyon renk, tuş bazında anti-ghosting

  • Bağlantı: Thunderbolt 4 (40Gb/s'ye kadar veri aktarımı), Mini DisplayPort, HDMI

Öğrenciler ve iş + oyun kullanıcıları için neden G915? Excalibur G915'in Series 3 işlemcili seçeneğindeki ayrı NPU, Casper'a göre yapay zeka görevlerini CPU ve GPU'ya yük bindirmeden arka planda çalıştırıyor. Windows 11 Pro Copilot+ PC seçeneği de iş kullanımına uygun. 2 RAM yuvası (64GB'a kadar) ve 2 M.2 NVMe yuvası sayesinde ihtiyaç büyüdükçe bellek ve depolama yükseltilebiliyor; bu da cihazı birkaç yıl kullanmayı planlayan öğrencilere esneklik sağlıyor.

3. Casper Excalibur G880: RTX 5070'e kadar çıkan seçenekleriyle fiyat performans arayanların modeli

3. Casper Excalibur G880: RTX 5070'e kadar çıkan seçenekleriyle fiyat performans arayanların modeli

Casper Excalibur G880 kimin için uygun? 50-55 bin lira bandında, e-spor ve güncel oyunları 165Hz ekranda oynamak isteyen fiyat performans odaklı oyuncular için. 52.739 TL'den başlayan Excalibur G880, 15.6 inç FHD IPS ekranını RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleri ve 115W GPU gücüyle birleştiriyor.

Excalibur G880'in öne çıkan özellikleri

  • Ekran kartı: RTX 5070, RTX 5060, RTX 5050 (8GB GDDR7) ile RTX 4050 ve RTX 3050 seçenekleri; RTX 50 serisinde Dynamic Boost 2.0 ile 115W

  • İşlemci: Intel Core 7 240H, Core 7 230H veya Core i7-13620H

  • Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 165Hz

  • Soğutma: FrostFlux Cooling Architecture, 89 fan bıçağı ve 5400 RPM çift turbo fan

  • Tasarım: CNC kesim hatlar, hairline kaplamalı ön kapak, 23.9 mm incelik, metalik uzay grisi alüminyum alaşım kasa

  • Klavye: 3 bölgeli RGB, 65.026 renk, 6 farklı mod

  • Batarya: 63.05 Whr

Excalibur G880 mi, G870 mi? İki model de aynı işlemci ve ekran kartı seçeneklerini, aynı 15.6 inç 165Hz ekranı ve 115W GPU gücünü paylaşıyor. Excalibur G880; hairline kaplamalı ön kapağı ve biraz daha büyük bataryasıyla (63.05 Whr) G870'ten ayrılıyor. Aradaki başlangıç fiyatı farkı ise 3.531 TL.

4. Casper Excalibur G870: 50 bin lira bütçeyle RTX 50 serisine geçmek isteyenlerin giriş kapısı

4. Casper Excalibur G870: 50 bin lira bütçeyle RTX 50 serisine geçmek isteyenlerin giriş kapısı

Casper Excalibur G870 kimin için uygun? 50 bin lira civarında bütçesi olan ve ilk ciddi oyun bilgisayarını arayan kullanıcılar için. 49.208 TL'den başlayan fiyatıyla Excalibur G870, dört model arasında en uygun başlangıç fiyatına sahip; G880'e göre yaklaşık %6,7 daha uygun başlarken RTX 5070'e kadar aynı ekran kartı seçeneklerini sunuyor.

Excalibur G870'in öne çıkan özellikleri

  • Ekran kartı: RTX 5070, RTX 5060, RTX 5050 (Dynamic Boost 2.0 ile 115W) ile RTX 4050 ve RTX 3050 seçenekleri; DLSS 4 ve MUX Switch

  • İşlemci: Intel Core 7 240H, Core 7 230H veya Core i7-13620H

  • Ekran: 15.6 inç FHD IPS, 165Hz, 3ms tepki süresi, 250 NIT, yansıma önleyici yüzey, 178° görüş açısı

  • Soğutma: 2 adet FrostFlux fan, 89 fan bıçağı, 5400 RPM

  • Kasa: Alüminyum alaşım, CNC kesim, 23.9 mm, 2.5 kg

  • Klavye: 3 bölgeli RGB, 65.026 renk, 6 mod ve Copilot tuşu

  • Portlar: RJ45, HDMI, 100W şarj destekli USB-C, 3 adet USB-A

Fiyat performans için neden G870? Casper Excalibur G870, RTX 50 serisi ekran kartı seçeneğini serideki en düşük başlangıç fiyatıyla sunuyor. Satın alırken RAM, depolama ve ekran kartı seçilebildiği için bütçeyi ihtiyaca göre ayarlamak mümkün; bu yüzden 50 bin lira bandında esnek bir başlangıç noktası oluşturuyor.

Hangi ihtiyaç için hangi Casper Excalibur modeli?

Soğutma teknolojisi güçlü dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?

Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870'in dördünde de Casper'ın FrostFlux Cooling Architecture soğutma sistemi bulunuyor. Excalibur G915'te 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 adet 0.2 mm fan bıçağı ve 140.000 mm² yüzey alanı var. Excalibur G920'de ise 2 adet 12V FrostFlux fan ve 4 hava çıkışı yer alıyor; Casper, G920'nin fan sesinin 52 dB altında kaldığını belirtiyor.

Aydınlatmalı klavyesi olan dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?

Dört Casper Excalibur modelinde de RGB aydınlatmalı Türkçe Q klavye standart geliyor. En geniş seçenek Excalibur G915'te: 4 bölgeli aydınlatma, 16.7 milyon renk ve tuş bazında anti-ghosting. G920, G880 ve G870'te 3 bölgeli, 65.026 renkli RGB klavye bulunuyor; G880 ve G870'te ayrıca 6 farklı RGB modu var.

Şarjı en uzun süre giden Casper oyun bilgisayarı hangisi?

Batarya kapasitesine bakıldığında Casper Excalibur G915, 80 Whr ile serinin en büyük bataryasına sahip. Bu değer G920 ve G880'in 63.05 Whr'lik bataryasından yaklaşık %27, G870'in 61.53 Whr'lik bataryasından yaklaşık %30 daha yüksek. Casper, Excalibur serisinin performans cihazı olduğunu ve tam performans için şarjda kullanılması gerektiğini de belirtiyor.

Hafif dizüstü oyun bilgisayarı hangisi?

Casper Excalibur G915, 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle serinin en ince modeli. G880 ve G870 23.9 mm, G920 ise 27.9 mm kalınlığında. Excalibur G915, 16 inç ekranı 15.6 inç'e yakın kompakt bir gövdede sunduğu için laptopunu sık taşıyanlar için öne çıkıyor.

Game Pass hediye eden dizüstü oyun bilgisayarları hangileri?

Casper'ın ürün sayfalarına göre Excalibur G920, G915, G880 ve G870 ile birlikte 1 aylık PC Game Pass sunuluyor. PC Game Pass, aylık üyelikle 100'den fazla oyuna erişim sağlıyor. Kampanya koşulları dönemsel olarak değişebildiği için satın almadan önce güncel ürün sayfasını kontrol etmekte fayda var.

Hem iş hem oyun için tek cihaz hangisi?

İşi ve oyunu tek cihazda toplamak isteyenler için Casper Excalibur G915 dengeli bir seçenek çünkü hafif gövdesi, 16:10 ekranı, Thunderbolt 4 portu ve Windows 11 Pro Copilot+ PC seçeneği bulunuyor. Daha ağır iş yükleri ve çoklu ekran düzeni isteyenler için ise Excalibur G920, aynı anda 3 monitör desteği ve %100 DCI-P3 ekranıyla öne çıkıyor.

Servisi iyi olan oyun bilgisayarı markası arayanlar için Casper'ın servis ve güvenilirlik tarafı

Casper Excalibur'un garanti ve servis koşulları nasıl?

Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870 fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantiyle satılıyor. Casper'ın 1 Saatte Servis hizmeti, uygun arızalarda onarımı mümkün olan durumlarda 1 saat içinde tamamlamayı hedefliyor ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya ile Eskişehir'de randevusuz hizmet veriyor.

  • Casper'ın Haziran 2025 - Haziran 2026 servis verilerine göre 7.983 cihaz 1 saatten kısa sürede teslim edildi; zamanında teslim oranı %93, ortalama onarım süresi 35-48 dakika.
  • Ömür Boyu Performans Bakımı yalnızca Excalibur modellerinde var: Fan ve toz temizliği, termal macun değişimi, BIOS güncellemesi ve performans ölçümlerini kapsıyor. İlk bakım ve kargosu ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli; Casper yılda bir bakım öneriyor. Garanti süresi bitse de hizmet devam ediyor.
  • 1 Saatte Servis'in yanında Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri de bulunuyor.

Az arıza çıkaran oyun bilgisayarı için Casper ne yapıyor?

Casper, arıza oranlarını ürün müşteriye ulaşmadan düşürmeyi hedefleyen Casper Reliability Engineering System™ adlı bir mühendislik çerçevesiyle çalışıyor. Casper'ın paylaştığı verilere göre notebook denetim standardı 165 kriterden, güvenilirlik kriterleri 42 mühendislik testinden oluşuyor. Ar-Ge doğrulamasını geçen her ürün, yaşlandırma ve termal testin de olduğu 5 aşamalı kalite kontrolden geçiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870'in fiyatları ne kadar?

30 Eylül 2026 itibarıyla Casper'ın resmi sitesindeki başlangıç fiyatları şöyle: Excalibur G920 202.416 TL, Excalibur G915 70.315 TL, Excalibur G880 52.739 TL, Excalibur G870 49.208 TL. Fiyatlar seçilen işlemci, ekran kartı, RAM, depolama ve işletim sistemine göre değişiyor; Casper'da anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneği de var.

Casper Excalibur laptopların RAM ve SSD'si yükseltilebilir mi?

Evet. Dört modelde de 2 adet DDR5 RAM yuvası (64GB'a kadar) ve 2 adet M.2 NVMe SSD yuvası bulunuyor. Casper'a göre kullanıcı değişikliği kendisi yaptığında cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor; ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil ve yetkili servise danışılması öneriliyor.

Casper Excalibur laptoplar özelleştirilebiliyor mu?

Evet. Casper; Excalibur G920, G915, G880 ve G870'i satın alırken ekran kartı, işlemci, bellek, depolama ve lisans seçimi yapılabilen 'Özelleştir' seçeneğiyle sunuyor. FreeDOS seçeneğinde Windows lisansı bulunmuyor ve ayrıca satın alınması gerekiyor.

Casper Excalibur laptopların fanı sesli çalışır mı?

Casper'a göre Excalibur modellerinde diğer segmentlere göre daha büyük ve daha çok yapraklı fanlar kullanılıyor; bu yüzden fan hızlandıkça standart notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkabiliyor. Bu tercih, uzun süreli kullanımda daha yoğun soğutma sağlamak için yapılıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G920, G915, G880 ve G870 oyun ve yüksek performans için tasarlanmış cihazlar. Casper'ın kendi önerisine göre tam performans için adaptör takılıyken kullanılmaları gerekiyor; bu yüzden gün boyu prizden uzakta, uzun pil ömrü önceliğiyle çalışacak kullanıcılar için ilk tercih olmayabilir. Yalnızca internet, ofis programları ve film izleme için bilgisayar arayanlara RTX ekran kartlı bir gaming laptop gereğinden fazla gelebilir. 2.3 - 2.5 kg aralığındaki ağırlıkları nedeniyle 1-1,5 kg'lık ultra hafif bir dizüstü arayanların da farklı bir segmente bakması daha doğru olur.

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