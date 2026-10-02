7 Yaşında Kendi Fotoğrafını Süt Kutusunda Gören Bonnie Lohman'ın Gerçek Hikayesi
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1980'lerde ABD'de kayıp çocukların fotoğrafları süt kutularına basılıyordu. Colorado'da yaşayan 7 yaşındaki Bonnie, bir gün markette bu kutulardan birinin üzerinde kendi yüzünü gördü. Ama okuma bilmediği için fotoğrafın üstünde 'kayıp çocuk' yazdığını anlamadı.
Gelin birlikte bakalım.
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Bonnie, üç yaşındayken annesi ve üvey babası tarafından babasından kaçırıldı.
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Babası, kızının fotoğrafını yerel bir süt kutusu kampanyasına koydurmayı başardı.
Fotoğrafı Bonnie'ye ilk gösteren, onu kaçıran üvey babası oldu.
Fotoğrafı komşunun evinde unutması her şeyi değiştirdi.
Babasıyla yeniden bir araya gelmek başta kolay olmadı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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