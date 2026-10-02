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7 Yaşında Kendi Fotoğrafını Süt Kutusunda Gören Bonnie Lohman'ın Gerçek Hikayesi

7 Yaşında Kendi Fotoğrafını Süt Kutusunda Gören Bonnie Lohman'ın Gerçek Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:49
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1980'lerde ABD'de kayıp çocukların fotoğrafları süt kutularına basılıyordu. Colorado'da yaşayan 7 yaşındaki Bonnie, bir gün markette bu kutulardan birinin üzerinde kendi yüzünü gördü. Ama okuma bilmediği için fotoğrafın üstünde 'kayıp çocuk' yazdığını anlamadı.

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2 | Kaynak 3

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Bonnie, üç yaşındayken annesi ve üvey babası tarafından babasından kaçırıldı.

Bonnie, üç yaşındayken annesi ve üvey babası tarafından babasından kaçırıldı.

Aile uzun süre bir yerden bir yere taşındı. Önce Pennsylvania ve San Antonio'da kaldılar, ardından Guam yakınlarındaki küçük Saipan adasında bir yıl boyunca ormandaki bir kulübede yaşadılar. Hawaii'de ise Bonnie neredeyse hiç dışarı çıkmadığını anlatıyor.

Sonunda Colorado'ya yerleştiler. Bonnie hiç gerçek bir okula gitmediği için 7 yaşında hâlâ okuma bilmiyordu.

Babası, kızının fotoğrafını yerel bir süt kutusu kampanyasına koydurmayı başardı.

Babası, kızının fotoğrafını yerel bir süt kutusu kampanyasına koydurmayı başardı.

Ocak 1985'te ABD'de Ulusal Çocuk Güvenliği Konseyi, kayıp çocukların fotoğraflarını süt kutularına basan ülke çapında bir kampanya başlattı. Ancak bu kampanya yalnızca yabancılar tarafından kaçırılan çocuklara yer verdiği için eleştiriliyordu.

Bonnie'nin babası da kızını annesi kaçırdığı için kampanyaya girip giremeyeceğinden emin değildi. Annesinin nerede olduğunu hiç bilmediğini söyleyince, bu durumun kayıp sayıldığı yanıtını aldı. Bonnie'nin fotoğrafı da bu kurallara bağlı olmayan yerel bir kampanyada basıldı.

Fotoğrafı Bonnie'ye ilk gösteren, onu kaçıran üvey babası oldu.

Fotoğrafı Bonnie'ye ilk gösteren, onu kaçıran üvey babası oldu.

Bonnie'nin evden çıkmasına pek izin verilmiyordu. Bir gün üvey babası süt almak için onu markete götürdü. Bonnie, adamın kutuyu alıp 'Bu kim biliyor musun? Ünlüsün!' dediğini, kendi fotoğrafını görünce şaşırdığını ve adamın onu hemen susturduğunu anlatıyor.

Üvey babası kutuyu satın aldı. Süt bitince Bonnie'ye fotoğrafı saklamak isteyip istemediğini sordu. Bonnie fotoğrafı kesip aldı, adam da ona 'Bunu güvenli bir yerde saklamalısın' dedi.

Fotoğrafı komşunun evinde unutması her şeyi değiştirdi.

Fotoğrafı komşunun evinde unutması her şeyi değiştirdi.

Bonnie, fotoğrafın içinde durduğu Barbie çantasını yan komşunun evinde unuttu. Birkaç gün sonra çantasını almaya gittiğinde komşu kadın ona fotoğrafı gösterip adının Bonnie Bullock olup olmadığını sordu. Bonnie ise 'Hayır, benim adım Bonnie Smith' diye cevap verdi.

Kadın, fotoğrafı bir süre buzdolabının üzerinde tutmak istediğini söyledi. Kısa süre sonra eve çok sayıda polis geldi ve Bonnie babasına teslim edildi.

Babasıyla yeniden bir araya gelmek başta kolay olmadı.

Babasıyla yeniden bir araya gelmek başta kolay olmadı.

Bonnie, 'Babamı tanımadığım için korkmuştum. Tek istediğim annemle olmaktı' diyor. Zamanla normal bir hayata kavuştu; okula başladı, üniversiteye gitti ve hemşire oldu.

Onun hikâyesi, süt kutusu kampanyalarının az sayıdaki başarı örneğinden biri olarak anılıyor. Ulusal kampanyada fotoğrafı basılan 200 çocuktan yalnızca ikisi canlı bulunabildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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