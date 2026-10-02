7 Yaşında Kendi Fotoğrafını Süt Kutusunda Gören Bonnie Lohman'ın Gerçek Hikayesi

Aile uzun süre bir yerden bir yere taşındı. Önce Pennsylvania ve San Antonio'da kaldılar, ardından Guam yakınlarındaki küçük Saipan adasında bir yıl boyunca ormandaki bir kulübede yaşadılar. Hawaii'de ise Bonnie neredeyse hiç dışarı çıkmadığını anlatıyor.

Sonunda Colorado'ya yerleştiler. Bonnie hiç gerçek bir okula gitmediği için 7 yaşında hâlâ okuma bilmiyordu.