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Başrol Çıkarılmıştı: Burak Özçivit'in Başrol Olduğu Atv Dizisinde Partneri Neslihan Atagül mü Olacak?

Başrol Çıkarılmıştı: Burak Özçivit'in Başrol Olduğu Atv Dizisinde Partneri Neslihan Atagül mü Olacak?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 14:41
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Atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü Uğur Güneş olmuştu. Ancak Güneş'in diziden ayrıldığına dair haber yapıldı ve çok kısa bir süre sonra yeni başrolün Burak Özçivit olduğu açıklandı. Uğur Güneş'in sitemli paylaşımlarının ardından Burak Özçivit'in yeni partnerinin Neslihan Atagül olacağı iddia edildi. Ancak iddialara kısa sürede yanıt geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan bir krizle karşımıza çıktı.

Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan bir krizle karşımıza çıktı.

Başrol için anlaşma sağlanan Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı haberinin ardından Burak Özçivit'in yeni başrol olduğu bilgisi açıklandı. Adana'da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizide yaşanan bu kriz sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Uğur Güneş de yaptığı paylaşımlarla sitem etti. “Kenan Kozan” rolü için prensipte el sıkışan ünlü aktör sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşamadığı açıklansa da Uğur Güneş'in 'kul hakkı' paylaşımları Burak Özçivit'in rolü elinden aldığı iddialarını güçlendirdi.

Burak Özçivit'in bir dizide başrol olacağını öğrenen izleyiciler, tepkilerin ardından partneri kim olacak sorusunu sormaya başladı.

Burak Özçivit'in bir dizide başrol olacağını öğrenen izleyiciler, tepkilerin ardından partneri kim olacak sorusunu sormaya başladı.

Kara Sevda dizisinde Burak Özçivit'in partneri olan Neslihan Atagül bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce bir röportajda 'Yeniden partner olur muydunuz?' sorusu yöneltilince öfkelenen Neslihan Atagül'ün Burak Özçivit'le Güneşin Doğduğu Yer'de yeniden buluşacağı iddia edildi. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yanıtladı. Burak Özçivit'in yeni partnerinin kim olacağı ise merak konusu...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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