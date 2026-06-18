Başrol Çıkarılmıştı: Burak Özçivit'in Başrol Olduğu Atv Dizisinde Partneri Neslihan Atagül mü Olacak?

Başrol için anlaşma sağlanan Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı haberinin ardından Burak Özçivit'in yeni başrol olduğu bilgisi açıklandı. Adana'da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizide yaşanan bu kriz sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu Uğur Güneş de yaptığı paylaşımlarla sitem etti. “Kenan Kozan” rolü için prensipte el sıkışan ünlü aktör sözleşme aşamasında yapım şirketiyle şartlarda anlaşamadığı açıklansa da Uğur Güneş'in 'kul hakkı' paylaşımları Burak Özçivit'in rolü elinden aldığı iddialarını güçlendirdi.