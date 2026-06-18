Başrol Çıkarılmıştı: Burak Özçivit'in Başrol Olduğu Atv Dizisinde Partneri Neslihan Atagül mü Olacak?
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Atv ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü Uğur Güneş olmuştu. Ancak Güneş'in diziden ayrıldığına dair haber yapıldı ve çok kısa bir süre sonra yeni başrolün Burak Özçivit olduğu açıklandı. Uğur Güneş'in sitemli paylaşımlarının ardından Burak Özçivit'in yeni partnerinin Neslihan Atagül olacağı iddia edildi. Ancak iddialara kısa sürede yanıt geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Güneşin Doğduğu Yer daha sete çıkmadan bir krizle karşımıza çıktı.
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Burak Özçivit'in bir dizide başrol olacağını öğrenen izleyiciler, tepkilerin ardından partneri kim olacak sorusunu sormaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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