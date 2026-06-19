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Demet Akalın'dan Nagihan'ın "Tatile Götürdü" İddialarını Reddeden Survivor Nefise'ye 'Sinsi' Çıkışı!

Demet Akalın'dan Nagihan'ın "Tatile Götürdü" İddialarını Reddeden Survivor Nefise'ye 'Sinsi' Çıkışı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 10:05
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Survivor'ın büyük finali öncesi yarışmadan elenen Nefise, Nagihan'la yaşadıkları sorunlara açıklık getirdi. 'Onu tatillere götürdüm' diyen Nagihan'a cevap veren Nefise, ​'Madem bir iyilik yaptın, niye konuşuyorsun? Duyuyorum oradan buradan; 'Beni tatile götürmüşsün, bir kuruş para harcamamışım' falan denmiş. Ne alaka?' gibi açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Demet Akalın'dan 'sinsi' çıkışı geldi.

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Survivor'da finalist olması beklenen Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etti.

Survivor'da finalist olması beklenen Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etti.

Yarışma sürecinde Nagihan'la yaşadığı sorunlar sebebiyle gündeme gelen Nefise, katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. 'Madem bir iyilik yaptın, niye konuşuyorsun? Duyuyorum oradan buradan; 'Beni tatile götürmüşsün, bir kuruş para harcamamışım' falan denmiş. Ne alaka? Ben Survivor'dan önce de arkadaşlarımla tatile gidiyordum, özgürdüm gayet. Bu iddialara çok şaşırdım ve güldüm. Neye dayanarak, niye böyle şeyler konuşur insan? Perde arkası konuşulmayıp sadece benim söylemlerimin ön plana çıkması çok rahatsız edici. İnsan bir dönüp 'Bu kız durduk yere niye böyle yapıyor?' diye sormalı. Ben arkadaşıma karşı durduk yere sırt çevirmem, kötü konuşmam; o beni kışkırtana kadar hep sempatik yaklaşırım. Kesinlikle arka planda bir şey vardır, durduk yere gerçekten yapmam. Bunları bilmeden insanların yorum yapması ve yapılan iyiliğin bu şekilde başa kakılması çok üzücü.' dedi.

Nefise'ye cevap Demet Akalın'dan geldi.

Nefise'ye cevap Demet Akalın'dan geldi.
twitter.com

Demet Akalın yaptığı paylaşımda, 'İlk benim eve Çeşme'ye geldiniz! O zaman da çok sinsi bulmuştum seni oradan da sponsor hotele geçtiniz. Oradan başka otellere hayır bunlar benim tanık olduklarım elbette ki söylerim hele uyanmadan bir de taklidini yaptın kadının ya yuh!' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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