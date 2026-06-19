Demet Akalın'dan Nagihan'ın "Tatile Götürdü" İddialarını Reddeden Survivor Nefise'ye 'Sinsi' Çıkışı!

Yarışma sürecinde Nagihan'la yaşadığı sorunlar sebebiyle gündeme gelen Nefise, katıldığı canlı yayında açıklamalar yaptı. 'Madem bir iyilik yaptın, niye konuşuyorsun? Duyuyorum oradan buradan; 'Beni tatile götürmüşsün, bir kuruş para harcamamışım' falan denmiş. Ne alaka? Ben Survivor'dan önce de arkadaşlarımla tatile gidiyordum, özgürdüm gayet. Bu iddialara çok şaşırdım ve güldüm. Neye dayanarak, niye böyle şeyler konuşur insan? Perde arkası konuşulmayıp sadece benim söylemlerimin ön plana çıkması çok rahatsız edici. İnsan bir dönüp 'Bu kız durduk yere niye böyle yapıyor?' diye sormalı. Ben arkadaşıma karşı durduk yere sırt çevirmem, kötü konuşmam; o beni kışkırtana kadar hep sempatik yaklaşırım. Kesinlikle arka planda bir şey vardır, durduk yere gerçekten yapmam. Bunları bilmeden insanların yorum yapması ve yapılan iyiliğin bu şekilde başa kakılması çok üzücü.' dedi.