Demet Akalın'dan Nagihan'ın "Tatile Götürdü" İddialarını Reddeden Survivor Nefise'ye 'Sinsi' Çıkışı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor'ın büyük finali öncesi yarışmadan elenen Nefise, Nagihan'la yaşadıkları sorunlara açıklık getirdi. 'Onu tatillere götürdüm' diyen Nagihan'a cevap veren Nefise, 'Madem bir iyilik yaptın, niye konuşuyorsun? Duyuyorum oradan buradan; 'Beni tatile götürmüşsün, bir kuruş para harcamamışım' falan denmiş. Ne alaka?' gibi açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Demet Akalın'dan 'sinsi' çıkışı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'da finalist olması beklenen Nefise, 5. olarak yarışmaya veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nefise'ye cevap Demet Akalın'dan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın