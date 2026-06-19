Sezonun Son Dizisi Kötü Başladı: 18 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
18 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı.
Sezonun sona ermesinin ardından Doğanın Kanunu, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Muhtemel Aşk yaz sezonunda izleyiciyle buluştu. Son olarak yayın hayatına başlayan Muhtemel Aşk'ın ilk bölümü reytinglerde geçer not alamadı.
Bakalım 18 Haziran reyting sonuçları ne olmuş?
Kaynak: TİAK
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun son dizisi Muhtemel Aşk yayın hayatına başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
18 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın