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Sezonun Son Dizisi Kötü Başladı: 18 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Sezonun Son Dizisi Kötü Başladı: 18 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2026 - 12:10
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18 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Sezonun sona ermesinin ardından Doğanın Kanunu, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Muhtemel Aşk yaz sezonunda izleyiciyle buluştu. Son olarak yayın hayatına başlayan Muhtemel Aşk'ın ilk bölümü reytinglerde geçer not alamadı. 

Bakalım 18 Haziran reyting sonuçları ne olmuş?

Kaynak: TİAK

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Sezonun son dizisi Muhtemel Aşk yayın hayatına başladı.

Sezonun son dizisi Muhtemel Aşk yayın hayatına başladı.

Doğanın Kanunu, Daha 17, Altı Üstü İstanbul'un yüksek reytinglerinin ardından Muhtemel Aşk sezona düşük reytingle başladı. Dünya Kupası, Survivor yarı finali ve Var mısın Yok musun gibi rakiplerinin gerisinde kalan Muhtemel Aşk, ilk bölümüyle beklenen etkiyi yaratamadı.

18 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları

18 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları

18 Haziran Total Reyting Sonuçları

İsviçre-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Survivor — TV8

Var Mısın Yok Musun — ATV

Esra Erol’da — ATV

Muhtemel Aşk — SHOW TV

ATV Ana Haber — ATV

Çekya-Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması — TRT 1

ATV Gün Ortası — ATV

NOW Ana Haber — NOW

18 Haziran AB Reyting Sonuçları

İsviçre-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması — TRT 1

Survivor — TV8

Çekya-Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması — TRT 1

Var Mısın Yok Musun — ATV

FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Muhtemel Aşk — SHOW TV

FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati — TRT 1

Zuhal Topal’la Yemekteyiz — TV8

NOW Ana Haber — NOW

18 Haziran ABC1 Reyting Sonuçlarıİsviçre-Bosna Hersek FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması — TRT 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

Survivor — TV8

Var Mısın Yok Musun — ATV

Muhtemel Aşk — SHOW TV

Çekya-Güney Afrika FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması — TRT 1

Esra Erol’da — ATV

FIFA 2026 Dünya Kupası Özetleri (TKR) — TRT 1

Zuhal Topal’la Yemekteyiz — TV8

FIFA 2026 Dünya Kupası Kupa Saati — TRT 1

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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