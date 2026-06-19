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Usta İsim Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılınca Yerine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Usta İsim Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılınca Yerine Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 18:27
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Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayı almayı başardı. Sezonun en çok izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'e reytinglerde yenilmeyerek sadık seyirci kitlesini koruyan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları başlarken Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan'ın dizi kadrosuna veda ettiği açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, Sönmez'in yerine gelecek Devrim Hala karakteri için sürpriz isimle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti, enfes bir reyting performansı sergileyerek yeni sezon onayı aldı.

Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti, enfes bir reyting performansı sergileyerek yeni sezon onayı aldı.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezon onayı alarak büyük bir başarı sağladı. Salkım'ın balkondan düştüğü, Sönmez'in kalp krizi geçirdiği ve Nursema ile İlhami'nin trafik kazası geçirdiği Kızılcık Şerbeti'nde karakterlerin akıbeti merak edilirken Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan'ın yapımcıyla anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle dizi kadrosundan çıktığı açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş, Aliye Uzunatağan'ın ayrılığının ardından kadroya dahil olan yeni oyuncuyu açıkladı.

Sönmez karakterinin Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından diziye Devrim Hala geliyor.

Sönmez karakterinin Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından diziye Devrim Hala geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Laçin Ceylan, Kızılcık Şerbeti'ne Devrim Hala karakteriyle dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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