Survivor Ramazan'dan Yarı Finalde Kendisini Eleyen Nagihan'a Sert Sözler
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Survivor 2026'da büyük final geldi çattı. Survivor'da finale çıkan isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre olurken yarı finalde Nagihan'a yenilerek şampiyonluk hayallerine veda eden Ramazan'dan olay açıklamalar geldi. Ramazan, Nagihan'ın sakatlık sebebiyle kendisini manipüle ettiğini ve bu nedenle finale çıkabildiğini iddia etti.
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Survivor'ın yarı finalinde elenen Ramazan, finale çıkan Nagihan Karadere hakkında sert sözler sarf etti.
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Ramazan'ın Nagihan Karadere hakkındaki iddialarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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