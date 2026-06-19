Survivor Ramazan'dan Yarı Finalde Kendisini Eleyen Nagihan'a Sert Sözler

Survivor 2026'nın büyük finaline çıkmaya hak kazanan isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre oldu. Dün akşam (18 Haziran) yayınlanan yarı finalde Ramazan, Nagihan'a yenilerek final hayallerine veda etti.

Survivor 2026 finaline gidip röportaj veren Ramazan Sarı, yarı finalde Nagihan'ın kendisini manipüle ettiğini ve bu nedenle elendiğini açıkladı.

“Dün atışa tam elim ısındı, araya sakatlık girdi. Oyun soğudu. Ben de manipüle oldum. Ne oldu, ne olacak? Beni çok etkiledi. Nagihan sezon boyunca hep böyle oyun kazandı. Dün oyunu durduracak bir sakatlık yaşadığını düşünmüyorum.”