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Survivor Ramazan'dan Yarı Finalde Kendisini Eleyen Nagihan'a Sert Sözler

Survivor Ramazan'dan Yarı Finalde Kendisini Eleyen Nagihan'a Sert Sözler

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 20:26
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Survivor 2026'da büyük final geldi çattı. Survivor'da finale çıkan isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre olurken yarı finalde Nagihan'a yenilerek şampiyonluk hayallerine veda eden Ramazan'dan olay açıklamalar geldi. Ramazan, Nagihan'ın sakatlık sebebiyle kendisini manipüle ettiğini ve bu nedenle finale çıkabildiğini iddia etti.

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Survivor'ın yarı finalinde elenen Ramazan, finale çıkan Nagihan Karadere hakkında sert sözler sarf etti.

Survivor'ın yarı finalinde elenen Ramazan, finale çıkan Nagihan Karadere hakkında sert sözler sarf etti.

Survivor 2026'nın büyük finaline çıkmaya hak kazanan isimler Nagihan Karadere ve Mert Nobre oldu. Dün akşam (18 Haziran) yayınlanan yarı finalde Ramazan, Nagihan'a yenilerek final hayallerine veda etti.

Survivor 2026 finaline gidip röportaj veren Ramazan Sarı, yarı finalde Nagihan'ın kendisini manipüle ettiğini ve bu nedenle elendiğini açıkladı.

“Dün atışa tam elim ısındı, araya sakatlık girdi. Oyun soğudu. Ben de manipüle oldum. Ne oldu, ne olacak? Beni çok etkiledi. Nagihan sezon boyunca hep böyle oyun kazandı. Dün oyunu durduracak bir sakatlık yaşadığını düşünmüyorum.”

Ramazan'ın Nagihan Karadere hakkındaki iddialarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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