article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Beyza'yla Aşk Yaşadığı İddiasına Sercan Yıldırım'dan İlk Kez Yanıt Geldi

Survivor'da Beyza'yla Aşk Yaşadığı İddiasına Sercan Yıldırım'dan İlk Kez Yanıt Geldi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 21:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2026'nın en büyük olayı hiç şüphesiz Sercan Yıldırım ve Beyza Gemici arasındaki aşk iddiası oldu. Survivor'ın yarı finalinde Nagihan'a elenerek yarışmaya veda eden Sercan Yıldırım, büyük final öncesinde Beyza'yla aşk yaşadığı iddiası hakkında konuştu.

KAYNAK: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'ın finaline Sercan'ın Beyza hakkındaki sözleri damga vurdu.

Survivor'ın finaline Sercan'ın Beyza hakkındaki sözleri damga vurdu.

Survivor'ın bu sezon en çok konuşulan konusu hiç şüphesiz Sercan ve Beyza'nın aşk iddiası oldu. Beyza'nın yüzerek Sercan'ın olduğu adaya gitmesi olayın fitilini ateşlerken Beyza, söz konusu olaylar sonrası sevgilisi tarafından terk edilmişti. Survivor'dan elenen Sercan, Beyza'yla aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Aşk iddiası konusunda topu Beyza'ya atan Sercan, “Kimse zarar gördün istemiyorum. Bu soruların cevabı Beyza’da. Belki bende yüzerek diğer adaya geçmişimdir.” dedi.

Sercan Yıldırım'ın Beyza'yla aşk iddiasına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın