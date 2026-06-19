Survivor'da Beyza'yla Aşk Yaşadığı İddiasına Sercan Yıldırım'dan İlk Kez Yanıt Geldi
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Survivor 2026'nın en büyük olayı hiç şüphesiz Sercan Yıldırım ve Beyza Gemici arasındaki aşk iddiası oldu. Survivor'ın yarı finalinde Nagihan'a elenerek yarışmaya veda eden Sercan Yıldırım, büyük final öncesinde Beyza'yla aşk yaşadığı iddiası hakkında konuştu.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Survivor'ın finaline Sercan'ın Beyza hakkındaki sözleri damga vurdu.
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Sercan Yıldırım'ın Beyza'yla aşk iddiasına verdiği yanıtı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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