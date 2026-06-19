Onur Dilber'in Ardından Taşacak Bu Deniz'de Yeni Ayrılık Olup Olmayacağı Netleşti
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TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu öncesinde flaş gelişmeler yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden Gezep'e hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Onur Dilber'in kadrodan çıkarılmasıyla Taşacak Bu Deniz'de başka ayrılıkların olup olmayacağı merak yarattı. Birsen Altuntaş'tan bu konuda net yanıt geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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Taşacak Bu Deniz'de başka ayrılık olup olmayacağı konusuna net yanıt geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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