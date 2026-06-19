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Onur Dilber'in Ardından Taşacak Bu Deniz'de Yeni Ayrılık Olup Olmayacağı Netleşti

Onur Dilber'in Ardından Taşacak Bu Deniz'de Yeni Ayrılık Olup Olmayacağı Netleşti

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2026 - 22:33
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TRT 1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu öncesinde flaş gelişmeler yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden Gezep'e hayat veren Onur Dilber, dizi kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Onur Dilber'in kadrodan çıkarılmasıyla Taşacak Bu Deniz'de başka ayrılıkların olup olmayacağı merak yarattı. Birsen Altuntaş'tan bu konuda net yanıt geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Onur Dilber, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TRT 1 ekranlarının fenomene dönüşen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonuyla fırtına gibi esti. Uzak Şehir'i reytinglerde geçerek sezonun en çok izlenen dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon hazırlıkları başlarken Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber'in kadrodan çıkarılması herkesi şoke etti. Onur Dilber tarafından duyurulan diziden çıkarılma durumunun ardından Taşacak Bu Deniz'de başka ayrılıklar olup olmayacağı merak edildi.

Taşacak Bu Deniz'de başka ayrılık olup olmayacağı konusuna net yanıt geldi.

Taşacak Bu Deniz'de başka ayrılık olup olmayacağı konusuna net yanıt geldi.

Birsen Altuntaş, X hesabından Taşacak Bu Deniz'de yeni ayrılık olup olmayacağı konusuna 'Şu an başka ayrılık yok!' yorumuyla açıklık getirdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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