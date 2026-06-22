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TFF Başkanlığı İçin İlk Aday Belli Oldu: Kulüpler Seçimli Kongre İçin Birleşti, TFF’de Değişim Zamanı!

TFF Başkanlığı İçin İlk Aday Belli Oldu: Kulüpler Seçimli Kongre İçin Birleşti, TFF’de Değişim Zamanı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 07:15
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Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası statü değişikliği için mecburen toplanacak olan TFF Genel Kurulu, kulüplerin baskısıyla tarihi bir seçime sahne olmaya hazırlanıyor. Başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere güç birliği yapan kulüpler, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimini devirerek yerine Mustafa Eröğüt liderliğindeki yeni ekibi getirmek için harekete geçti.

Kaynak: Tahir Kum

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Türk futbolunda uzun süredir kapalı kapılar ardında biriken gerilim, yerini büyük bir yönetim devrimine bırakıyor.

Türk futbolunda uzun süredir kapalı kapılar ardında biriken gerilim, yerini büyük bir yönetim devrimine bırakıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görev süresindeki en zorlu viraja girdi. Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili verdiği bağlayıcı karar sonrası statü değiştirmek zorunda kalan federasyon, mecburi olarak genel kurulu toplamak için gün sayıyor. Ancak kulüpler, sadece bir kural değişikliği için yapılacak bu toplantıyı, yönetimin değişeceği bir seçim arenasına dönüştürmekte oldukça kararlı.

İplerin kopma noktasına gelmesi aslında sürpriz bir gelişme değil. A Millî Takım'ın Dünya Kupası macerası boyunca hasıraltı edilen sorunlar, turnuvanın ardından şiddetli bir şekilde yeniden masaya geldi. Kulüpleri 'hemen seçim' noktasında birleştiren ana faktörler; mevcut yönetimin benimsediği sert iletişim tarzı, Merkez Hakem Kurulu'nun çözülemeyen problemleri ve takımların yabancı oyuncu kuralındaki esneklik taleplerinin sürekli reddedilmesi oldu. Yaşanan son Fatih Terim polemiği ise, kulüpler ile TFF arasındaki köprüleri tamamen yıktı.

Bu muhalif hareketin bayraktarlığını Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş üstlenirken, Başakşehir de sürece çok güçlü bir destek veriyor.

Bu muhalif hareketin bayraktarlığını Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş üstlenirken, Başakşehir de sürece çok güçlü bir destek veriyor.

Yürütülen yoğun diplomasi trafiği sayesinde, mevcut yönetimin görev süresinin dolmasına bir yıl daha olduğunu savunan azınlık kulüpler bile ikna edilerek tam bir mutabakat sağlandı. Değişim isteyen bu güçlü ittifak, yeni TFF başkanı olarak Mustafa Eröğüt isminde karar kıldı. Eröğüt ve ekibindeki Alkın Kalkavan ile Bayram Saral gibi önemli figürlerin, son bir yıldır Dursun Özbek ve Serdal Adalı gibi isimlerle kapalı devre toplantılar yaparak yeni dönemin projelerini çoktan onaylattığı öğrenildi.

Kulüplerin bundan sonraki stratejisi ise adım adım planlanmış durumda. İlk etapta, TFF'nin yapacağı mecburi statü değişikliği kongresine seçim maddesi ekletmek için masada yoğun bir baskı kurulacak. Eğer federasyon yönetimi bu talebe kulak tıkar ve seçime gitmeyi reddederse, B planı derhal devreye sokulacak. Kulüpler, noter aracılığıyla imza toplayarak olağanüstü seçimli genel kurulu zorla toplatacak ve Türk futbolunda yeni bir sayfa açacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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