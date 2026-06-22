TFF Başkanlığı İçin İlk Aday Belli Oldu: Kulüpler Seçimli Kongre İçin Birleşti, TFF’de Değişim Zamanı!
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Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası statü değişikliği için mecburen toplanacak olan TFF Genel Kurulu, kulüplerin baskısıyla tarihi bir seçime sahne olmaya hazırlanıyor. Başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere güç birliği yapan kulüpler, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimini devirerek yerine Mustafa Eröğüt liderliğindeki yeni ekibi getirmek için harekete geçti.
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Türk futbolunda uzun süredir kapalı kapılar ardında biriken gerilim, yerini büyük bir yönetim devrimine bırakıyor.
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Bu muhalif hareketin bayraktarlığını Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Beşiktaş üstlenirken, Başakşehir de sürece çok güçlü bir destek veriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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