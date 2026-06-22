TFF Başkanlığı İçin İlk Aday Belli Oldu: Kulüpler Seçimli Kongre İçin Birleşti, TFF’de Değişim Zamanı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görev süresindeki en zorlu viraja girdi. Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili verdiği bağlayıcı karar sonrası statü değiştirmek zorunda kalan federasyon, mecburi olarak genel kurulu toplamak için gün sayıyor. Ancak kulüpler, sadece bir kural değişikliği için yapılacak bu toplantıyı, yönetimin değişeceği bir seçim arenasına dönüştürmekte oldukça kararlı.

İplerin kopma noktasına gelmesi aslında sürpriz bir gelişme değil. A Millî Takım'ın Dünya Kupası macerası boyunca hasıraltı edilen sorunlar, turnuvanın ardından şiddetli bir şekilde yeniden masaya geldi. Kulüpleri 'hemen seçim' noktasında birleştiren ana faktörler; mevcut yönetimin benimsediği sert iletişim tarzı, Merkez Hakem Kurulu'nun çözülemeyen problemleri ve takımların yabancı oyuncu kuralındaki esneklik taleplerinin sürekli reddedilmesi oldu. Yaşanan son Fatih Terim polemiği ise, kulüpler ile TFF arasındaki köprüleri tamamen yıktı.