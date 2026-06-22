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Dünya Kupası’ndaki Hayal Kırıklığı Sonrasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Hediye Bodrum Villaları Gündemde

etiket Dünya Kupası’ndaki Hayal Kırıklığı Sonrasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Hediye Bodrum Villaları Gündemde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.06.2026 - 11:41
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A Milli Futbol Takımımız, uzun yıllar sonra yeniden katıldığımız Dünya Kupası’nda oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybederek gruptan çıkma şansını yitirmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Dünya Kupası’na katılmamız hâlinde tüm futbolculara Bodrum’daki projeden villa vereceğini açıklaması ise yeniden gündeme geldi. Gazeteci Ersin Eroğlu, X hesabından Bodrum’daki villa projesinin detaylarını anlattı.

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Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
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Türkiye’nin büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası macerası fiyaskoyla sonuçlandı.

Türkiye’nin büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası macerası fiyaskoyla sonuçlandı.

Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a ise 1-0 mağlup olan Milli Takım, gruptaki son maç olan ABD karşılaşması öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Türkiye, 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’te ABD ile son maçını oynayacak ve ardından yurda dönecek.

Dünya Kupası’nda yaşanan hayal kırıklığı sonrasında TFF Başkanının Bodrum’da villa sözü de yeniden gündeme geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takımın Dünya Kupası’na katılması hâlinde tüm futbolculara Muğla’nın Bodrum ilçesinde villa hediye edeceğini açıklamıştı.

Gazeteci Ersin Eroğlu, TFF Başkanı tarafından hediye sözü verilen villa projesinin detaylarını paylaştı.

Gazeteci Ersin Eroğlu, TFF Başkanı tarafından hediye sözü verilen villa projesinin detaylarını paylaştı.
twitter.com

'Fatih Altaylı’nın eski bir yayınında gündeme getirdiği İbrahim Hacıosmanoğlu’nun milli takım oyuncularına “villa hediyesi” meselesine “villa hüllesi” demek daha doğru olur.

Milas Güllük’te yapılması planlanan 4 bin villalık proje, Net Holding ile Ali Ağaoğlu ortaklığıyla başladı.

Proje, su kaynakları alanı ve kuşların geçiş güzergâhında yer alması nedeniyle yargı kararıyla iptal edildi. Projenin hayata geçirilmesi durumunda doğal yaşam alanları etkilenecek ve belki de geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkacaktı.

Projeye izin çıkmayınca Ağaoğlu’nun akrabası Hacıosmanoğlu devreye girdi ve ortak oldu.

2026 Dünya Kupası’na gidilmesi hâlinde oyunculara kendi cebinden villa vereceğini açıkladı. Bu da yaklaşık 30 villaya denk geliyordu. Hacıosmanoğlu, “4 bin villadan 30’u oyunculara düşer herhalde.” demişti.

Ancak ortada ne villa ne de onaylanmış bir proje vardı.

Üstelik yargı kararlarının yanı sıra, 2021 tarihli ve 4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bölge “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmişti.

Belli ki Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’nda gelecek bir başarıyla bunları aşacağını düşündü.

Milli Takım turnuvaya erken veda etti. O bölgeye izin çıkması da zor görünüyor. Ama Hacıosmanoğlu bir kere söz verdi. Orası olmazsa başka yerden verir herhalde. Bakalım, Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan oyunculara anahtarları ne zaman teslim edecek?'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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