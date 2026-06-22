Dünya Kupası’ndaki Hayal Kırıklığı Sonrasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Hediye Bodrum Villaları Gündemde
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Milli Futbol Takımımız, uzun yıllar sonra yeniden katıldığımız Dünya Kupası’nda oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarını kaybederek gruptan çıkma şansını yitirmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Dünya Kupası’na katılmamız hâlinde tüm futbolculara Bodrum’daki projeden villa vereceğini açıklaması ise yeniden gündeme geldi. Gazeteci Ersin Eroğlu, X hesabından Bodrum’daki villa projesinin detaylarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası macerası fiyaskoyla sonuçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Ersin Eroğlu, TFF Başkanı tarafından hediye sözü verilen villa projesinin detaylarını paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın